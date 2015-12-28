Запасы дефицитного угля на складах украинских ТЭС за неделю увеличились на 13%

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 21 по 28 декабря увеличились на 13,4% – до 866,3 тысячи тонн с 763,8 тысячи тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за указанный период увеличились на 12,6% – до 2,231 миллиона тонн с 1,981 миллиона тонн.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 27 ноября назвал недостаточными имеющиеся запасы угля в Украине и потребовал от профильных чиновников предоставить план четких мер для стабильной работы энергосистемы страны в условиях дефицита топлива.

Резервным источником поставок был выбран антрацитовый уголь из Южно-Африканской Республики, который Украина закупала в прошлом году. В текущем отопительном сезоне первый балкер BULK CHINA с углем из ЮАР в объеме 168 тысяч тонн прибыл в морпорт "Южный" 5 декабря.

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По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, госкомпания "Центрэнерго" закупила первую партию южноафриканского угля по 57 долларов за тонну.

Прибытие следующей партии угля из ЮАР ожидается в январе 2016 года.