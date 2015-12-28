"Нафтогаз" опасается потери $3,6 миллиарда кредита из-за медленного согласования проектов в Украине

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" боится потерять кредит Банка развития Китая в размере 3,6 миллиарда долларов, около 40% которого компания хочет направить на широкомасштабную замену котлов населению для сокращения потребления газа, из-за медленного согласования проектов финансирования в Украине, говорится в сообщении компании.

"В Украине 7 миллионов домохозяйств пользуются газом для отопления. Около 70% котлов имеют низкий уровень эффективности по сравнению с современными нормами. В каждой третьей семье коэффициент полезного действия котла - вообще меньше 40%", - говорится в сообщении НАК.

"Но есть шанс начать широкомасштабную замену котлов уже в ближайшие полгода. "Нафтогаз" уже имеет подписанное кредитное соглашение с Банком развития Китая, и главная цель - уменьшить зависимость Украины от импортируемого газа. Мы предварительно обсудили с китайской стороной, по крайней мере часть этого кредита мы должны использовать на проект модернизации котлов у бытовых потребителей", - отмечается в сообщении компании.

Вместе с тем "Нафтогаз" опасается, что кредитное соглашение потеряет свою силу из-за медленных процессов согласования проектов в Украине.

"Это (замена котлов – УНИАН) нетрадиционный бизнес для "Нафтогаза". Это смущает многих людей, от которых зависит согласование и продвижение проекта с банком Китая. Беда в том, что если эти деньги не использует "Нафтогаз", то их не использует никто. Если не согласовать проекты по кредитному соглашению до 1 июля 2016 года, оно потеряет силу", - подчеркнули в компании.

Согласно сообщению, "Нафтогаз" хочет направить на замену котлов населению 1,5 миллиарда долларов. По оценкам компании, новые котлы получат 3,5 миллиона семей.

"Для этого нам нужна общественная поддержка", - отметили в компании.

"Наша программа предусматривает, что потребитель не будет нести дополнительные расходы, а возврат средств на реконструкцию системы отопления будет происходить за счет экономии газа (по принципу энергосервисного контракта)", - добавили в компании.

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Как сообщал УНИАН, "Укртрансгаз" прогнозирует падение потребления природного газа в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 20% - до 34 миллиардов кубометров.

По словам главы "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, сокращение потребления газа обусловлено отделением от энергосистемы Украины оккупированных районов Донбасса и падением промышленного производства.

Добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2015 года, без учета аннексированного Россией Крыма, сократилась по сравнению с январем-ноябрем 2014 года на 2% - до 17,8 миллиарда кубометров.

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Украина в январе-ноябре 2015 года сократила потребление природного газа по сравнению с январем-ноябрем 2014 года на 20,1% - до 29,421 миллиарда кубометров.

По данным Минэнергоугля, потребление газа промышленностью за 11 месяцев сократилось на 18,8% – до 10,309 миллиарда кубометров, населением и бюджетными учреждениями – на 22,2%, до 10,423 миллиарда кубометров, предприятиями теплокоммунэнерго - на 18,4%, до 5,825 миллиарда кубометров.