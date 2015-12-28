"Энергоатом" хочет привлечь кредит на 750 миллионов у "Укрэксимбанка"

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", оператор всех действующих в Украине АЭС, намерена привлечь у "Государственного экспортно-импортного банка Украины" ("Укрэксимбанк") кредит в размере 750 миллионов гривень сроком на один год.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на портале "Государственные закупки".

Также сообщается, что "Энергоатом" объявил тендер на привлечение займа в размере 300 и 400 миллионов гривень сроком на один год.

Конечный срок подачи заявок на участие в тендере – 8 февраля 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, 14 декабря "Энергоатом" подписал договор с нидерландским банком Amsterdam Trade Bank на предоставление 50 миллионов долларов займа под 12% годовых, а также 21 декабря подписал договор с "Укргазбанком" на привлечение 35 миллионов долларов под 12,5% годовых. Все суммы привлечены сроком на три года.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.