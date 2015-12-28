Кабмин утвердил проекты капремонта двух участков газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород"

Кабинет министров Украины утвердил рабочие проекты капитального ремонта двух участков магистрального газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" общей протяженностью свыше 60 километров и стоимостью работ 1,9 миллиарда гривень.

Об этом говорится в правительственных распоряжениях №1367 и №1368, опубликованных на веб-портале Кабмина.

"Утвердить поданные Министерством энергетики и угольной промышленности рабочие проекты "Капитальный ремонт магистрального газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" на участке 3974,77 - 4008,45 километра и на участке 4101,3 - 4128,4 километра, утвержденные государственным предприятием "Укргосстройэкспертиза" Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в документах.

Согласно решению правительства, строительство на участке 4101,3 - 4128,4 километра продлится 8 месяцев и будет стоить 899 миллионов гривень, строительство на участке 3974,77 - 4008,45 километра продлится 4 месяца при стоимости работ в 995,2 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, в июле текущего года Верховная Рада приняла Закон "О ратификации Финансового соглашения (газопровод Уренгой – Помары – Ужгород (проект "Реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород") между Украиной и Европейским инвестиционным банком". Выполнение соглашения позволит привлечь 150 миллионов евро кредита.

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Александр Светелик ранее заявлял, что проект предусматривает срочную замену четырех участков украинской части газопровода общей протяженностью 119 километров для того, чтобы снизить риск случаев разгерметизации оборудования и обеспечить восстановление первоначального проектного уровня давления в газопроводе. Он также предусматривает замену двух компрессорных установок в одной компрессорной станции с целью снижения расхода топлива и продления срока эксплуатации.

В случае положительного решения о привлечении кредита, срок его погашения составит 5 лет, а завершение модернизации всех участков газопровода состоится в 2019 году.