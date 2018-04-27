Энергетика-2016: ставка на атом

Украинская атомная энергетика в 2015 году подтвердила статус главного производителя дешевой и экологически чистой электроэнергии. В украинских реалиях четыре атомных электростанции, эксплуатирующие 15 энергоблоков, стали ключевым элементом национальной энергосистемы, покрывая ее основную нагрузку.

За прошедший год доля государственных атомных станций на энергетическом рынке страны превысила показатель в 57%, тогда как в 2013 году на АЭС приходилось не более 43% сгенерированной электроэнергии. При режиме Януковича производство на атомных энергоблоках искусственно ограничивалось в пользу находящейся преимущественно в частной собственности тепловой генерации.

Благодаря увеличению доли АЭС на энергорынке, в 2015 году сдерживался дальнейший рост тарифов на электроэнергию для населения и промышленности. Все потому, что на отечественном оптовом рынке, куда продают электроэнергию все виды генерации, появилось больше дешевых киловатт. Так, стоимость электроэнергии АЭС (42,21 коп/кВт) более чем вдвое дешевле производимой теплоэлектростанциями и в несколько раз дешевле возобновляемой энергетики.

Кроме того, в экономических и политических войнах за такие энергоресурсы как природный газ и уголь атомная генерация оставалась единственным игроком рынка, у которого проблем с поставками топлива не возникало. С одной стороны, благодаря диверсификации поставок, с другой – четкому выполнению условий контракта с Украиной северным соседом.

Тем более, что среди атомщиков всех стран, надеемся, и в России, не приветствуется создание каких-либо искусственных проблем в работе АЭС. Ведь еще долго будет вспоминаться произошедшая в 1986 году авария на Чернобыльской АЭС, которая полностью перевернула взгляды человечества на безопасность и использование «мирного атома». К тому же в 2010 году свой след в истории оставила авария на АЭС Фукусима в Японии.

В 2016 году отечественным атомщикам предстоит проделать значительный объем работы для продления сроков эксплуатации и повышения безопасности двух энергоблоков на Запорожской АЭС, дальнейшего снижения зависимости от поставок российского ядерного топлива. Они также должны быть готовыми к увеличению производства электроэнергии за счет освобождения «запертых» мощностей и дать старт активной фазе строительства в Чернобыльской зоне хранилища для отработавшего на АЭС ядерного топлива.

Освобождение энергии

Исторически сложилось, что украинские АЭС из-за технических ограничений на протяжении многих лет не могли работать на полную мощность. В большей степени это связано с отсутствием необходимой инфраструктуры для передачи электроэнергии в сеть. Как результат - недопроизводство электроэнергии на АЭС и меньшая эффективность использования оборудования и импортного ядерного топлива.

Толчок к решению этой проблемы дал возникший с 2014 года дефицит угля для отечественных теплоэлектростанций и слабая загрузка гидроэлектростанций из-за низкого уровня воды в реках. После оккупации Россией части Донбасса этот вопрос встал особенно остро, поэтому активизировались проекты по освобождению «запертых» мощностей двух АЭС, расположенных в Западной Украине.

Под занавес 2015 года госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС страны, завершила реконструкцию распределительных устройств на Ривненской АЭС. При этом специалисты «Укрэнерго» достроили линию электропередач «РАЭС – подстанция «Киевская». Ее задача - обеспечить переток мощностей Ривненской и Хмельницкой АЭС к дефицитному с точки зрения поставки электроэнергии центральному региону, в который входят Киевская, Черкасская, Житомирская, Черниговская области и Киев. До этого момента около 1000 МВт мощностей указанных станций попросту не использовались.

Торжественное подключение ЛЭП, в котором принимал участие президент Украины Петр Порошенко, состоялось 21 декабря, накануне Дня энергетика. Как заявил глава государства, работа этой линии делает невозможными веерные отключения электроэнергии в Киеве и области.

«Сейчас мы значительно повысили надежность энергоснабжения, энергетической системы в целом и Киева, Киевской области, в частности», - сказал Порошенко на церемонии пуска объекта.

Но пока данная ЛЭП не работает в полную силу, соответственно, Хмельницкая и Ривненская АЭС остаются недозагруженными и работают со значительными балансовыми ограничениями диспетчеров «Укрэнерго». Из-за этого две АЭС ежедневно недовырабатывают 10-20 млн кВт-ч электроэнергии. Между тем, чтобы произвести 10 млн кВт-ч электроэнергии, по оценке экспертов, на отечественных ТЭС необходимо сжечь порядка 5 тыс. тонн угля.

Схожую ситуацию с подключением к сетям переживает и Запорожская АЭС, где «заперто» около 700 МВт мощностей. В 2016-м «Укрэнерго» намерено завершить начатое два года назад строительство ЛЭП «Запорожская АЭС - Каховская». Кстати, лишь в конце 2015 года правительство выделило станции землю для реконструкции оборудования, позволяющего повысить выдачу электроэнергии.

По данным «Энергоатома», дополнительный ожидаемый годовой отпуск электроэнергии с ЗАЭС после реализации проекта составит 741 млн кВт-ч.

На Южно-Украинской атомной станции, эксплуатирующей три блока, ситуация с ограничением производства несколько иная. В летний период объект работает лишь на половину загрузки, поскольку при повышении температуры вода в системах охлаждения в значительных объемах испаряется. В «Энергоатоме» разрешить ситуацию намерены проведением реконструкции системы технического водоснабжения АЭС. Стоимость проекта оценивается почти в 1 млрд грн, его окупаемость составит 3 года.

«Это позволит увеличить среднегодовой отпуск электроэнергии на 700 млн кВт-ч без введения новых генерирующих мощностей», - отмечают в компании.

При этом уровень расчетов перед атомщиками за отпущенную в сеть электроэнергию оставляет желать лучшего. Госпредприятие «Энергорынок» только за январь-ноябрь 2015 года задолжало «Энергоатому» порядка 4,2 млрд грн при общем долге с учетом предыдущих периодов в размере 10,4 млрд грн.

Полное использование дополнительной энергии отечественных АЭС будет происходить лишь при возвращении национальной промышленности на траекторию роста. Пока же промпроизводство в стране продолжает снижаться, упав, по данным Госстата, за одиннадцать месяцев 2015 года на 14,4%.

Новое дыхание старым блокам

В то время, как энергетики работают над расширением объемов поступления в единую энергосистему производимой АЭС электроэнергии, атомщиками активно ведутся работы по продлению сроков эксплуатации энергоблоков. Еще во времена СССР при проектировании и строительстве всех АЭС, в том числе и в Украине, блокам было предписано работать 30 лет. В 80-е годы прошлого столетия, когда атомная энергетика находилась на этапе роста, было тяжело спрогнозировать влияние расщепления атома на реактор и износ основного оборудования. Только со временем мировой опыт показал, что при модернизации, замене части оборудования и повышении безопасности блока его жизнь можно продлить без угрозы окружающей среде.

Именно таким путем пошла Украина. Тем более, что на строительство новых блоков денег у воюющего государства нет, а закрытие старых как потребует значительного финансирования, так и приведет к дефициту электроэнергии.

Президент «Энергоатома» Юрий Недашковский неоднократно подчеркивал значительные экономические преимущества продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС над строительством новых.

По его словам, на модернизацию блока необходимо направить порядка 300 млн долл., тогда как строительство нового обходится в 6-7 млрд евро.

За 2010-2014 годы Государственная инспекция ядерного регулирования (Госатомрегулирования) выдала лицензии на сверхпроектную эксплуатацию блоков №1 и 2 Ривненской станции и блока №1 Южно-Украинской станции (продление на 10 лет). Последней Госатомрегулирования в конце 2015 года продлило срок службы блока №2 до 2026 года. Для принятия соответствующих решений госведомством атомщики проделали огромный объем работ по усовершенствованию блоков с учетом всех требований национальных и мировых стандартов. Кроме того, состоялся ряд общественных слушаний, цель которых - донести до населения безопасность АЭС.

По мнению Недашковского, продление эксплуатации энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС и включение ЛЭП «РАЭС – подстанция «Киевская» были самыми главными достижениями в области энергетики Украины в 2015 году.

В новом году перед «Энергоатомом» стоит более сложная задача – продлить срок эксплуатации сразу двух энергоблоков – №1 и 2 Запорожской АЭС. Подготовить блок №1 к продлению работы станция намерена к концу апреля, а блок №2 - к середине июня.

Топливная перезагрузка

Еще одной важной составляющей энергетической безопасности страны является снижение зависимости отечественных АЭС от ядерного топлива российской компании «ТВЭЛ». В рамках диверсификации источников поставок украинская госкомпания закупает топливо у американо-японской компании Westinghouse.

Сейчас топливные сборки Westinghouse успешно эксплуатируются совместно с российскими на энергоблоках № 1 и 2 Южно-Украинской АЭС. В нынешнем году Запорожская АЭС намерена впервые привезти на свою площадку американское топливо и загрузить его на блок №5.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, Украина планирует в 2016 году приобрести более трети топлива для АЭС у Westinghouse, тогда как в предыдущие годы почти все топливо закупалось в России.

«Мы провели работу с компанией Westinghouse, которая готова в 2016 году обеспечить 5 поставок из 13 необходимых. То есть, основной производитель электроэнергии в Украине находится в стабильном положении. Конечно, это - результат работы по диверсификации поставок топлива», - сказал министр.

Между тем, острым остается вопрос хранения отработавшего ядерного топлива, которое Украина пока вывозит в Россию. Обходится для нас эта услуга ежегодно в порядка 200 млн долл. При этом проект строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне, который позволит эти деньги сэкономить, а его реализация стоит около 300 млн долл., не находит должного внимания со стороны властей и регулятора.

К примеру, при заключенном контракте по реализации проекта с американской компанией Holtec еще в 2004 году, земельный участок под хранилище был выделен лишь через десять лет - в апреле 2014 года, и то только на бумаге. В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения никак не могут решить проблему передачи земли «Энергоатому». Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не учитывает средства на строительство ЦХОЯТ в тарифе на отпуск электроэнергии атомными станциями. Причем Нацкомиссия с 1 января еще и снизила этот тариф на 0,7% - до 41,9 коп/кВт-ч.

Как отмечает Недашковский, именно поэтому «Энергоатом» вынужден искать кредитные средства для финансирования проекта. Госкомпания рассматривает возможность привлечения 250 млн долл. у американских банков на 25 лет почти под 7% годовых.

В настоящее время «Энергоатом» завершает проектирование ЦХОЯТ и планирует заключить с Holtec коммерческий контракт.

«78 млн долл. – это то, что мы должны заплатить за разработку технологий, за первые опытные перегрузочные партии контейнеров, за лицензирование», - уточняет Недашковский.

Завершение строительства первой очереди хранилища ожидается в начале 2018 года. Как отмечают в «Энергоатоме», объект будет соответствовать всем требованиям безопасности, а специальные контейнеры, в которых будет храниться ОЯТ, выдерживают даже падение самолета.

Чернобыльский набат

Безопасность и стабильность работы атомной энергетики, а также обращение с радиоактивными отходами имеют сверхвысокую важность. Особенно для Украины, которая в текущем году будет отмечать 30-ю годовщину всколыхнувшей весь мир катастрофы на Чернобыльской АЭС. Трагедия забрала тысячи жизней, негативно сказалась на здоровье миллионов людей и, естественно, заставила человечество по-другому воспринимать «мирный атом».

Последствия аварии еще долго будут в памяти и требовать внимательного отношения современников. Однако реальность свидетельствует, что к устоявшемуся статусу зоны отчуждения ЧАЭС необходим новый подход, чем и намерены заняться власти.

Так, к апрелю правительство планирует ликвидировать Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, а вместо него создать Государственный концерн по работе с ядерными материалами.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, в госконцерн должны войти все государственные предприятия и компании зоны отчуждения, которые будут работать с ядерными материалами, в том числе и с отработавшими ядерными материалами.

«На месте самой зоны должен быть создан радиологический заповедник. Для этого мы хотим нанять ведущие западные компании, чтобы провести радиологическую оценку территории», - сказал премьер-министр.

Также правительство намерено в 2016 году провести большую международную конференцию, посвященную решению чернобыльских проблем. В частности, в ходе форума планируется поднять вопрос финансирования эксплуатации арки (проект «Укрытие») после того, как она накроет разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

Завершить строительство саркофага, являющегося уникальным сооружением в мировом масштабе, планируется к 2018 году. К этому времени строители должны установить конструкцию весом в 30 тыс. тонн и стоимостью свыше 2 млрд долл. над разрушенным в результате взрыва четвертым блоком.

Глава правительства считает, что зона отчуждения является инвестиционно-привлекательной территорией, но только при отсутствии коррупции в допуске инвесторов для реализации своих проектов.

«Мы можем тут (в зоне отчуждения — УНИАН) генерировать электроэнергию от солнечной энергии. Мы можем тут делать очень много инвестиционных проектов», - отметил Яценюк.

Итак, лишь безопасная и эффективная эксплуатация АЭС наряду с развитием остальных видов генераций позволит Украине с уверенностью говорить о движении в сторону энергонезависимости. Причем своевременное принятие властями жизненно важных решений в атомной отрасли даст возможность не только сохранить, но и развить высокий ее потенциал.

Александр Гречко (УНИАН)