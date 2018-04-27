Атомная энергетика в 2015 году стала гарантом стабильности энергосистемы Украины / voltv.com.ua

Энергетика-2016: ставка на атом

10:30, 11 января 2016
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Атомная энергетика в 2015 году стала гарантом стабильности энергосистемы Украины. Увеличение производства электроэнергии на АЭС сэкономило стране дефицитный уголь и позволило сдержать рост тарифов. В новом году, на который припадает тридцатая годовщина  аварии на ЧАЭС, атомщикам предстоит решить не менее сложные задачи.

Атомная энергетика в 2015 году стала гарантом стабильности энергосистемы Украины / voltv.com.ua

Украинская атомная энергетика в 2015 году подтвердила статус главного производителя дешевой и экологически чистой электроэнергии. В украинских реалиях четыре атомных электростанции, эксплуатирующие 15 энергоблоков, стали ключевым элементом национальной энергосистемы, покрывая ее основную нагрузку.

За прошедший год доля государственных атомных станций на энергетическом рынке страны превысила показатель в 57%, тогда как в 2013 году на АЭС приходилось не более 43% сгенерированной электроэнергии. При режиме Януковича производство на атомных энергоблоках искусственно ограничивалось в пользу находящейся преимущественно в частной собственности тепловой генерации.

Благодаря увеличению доли АЭС на энергорынке, в 2015 году сдерживался дальнейший рост тарифов на электроэнергию для населения и промышленности. Все потому, что на отечественном оптовом рынке, куда продают электроэнергию все виды генерации, появилось больше дешевых киловатт. Так, стоимость электроэнергии АЭС (42,21 коп/кВт) более чем вдвое дешевле производимой теплоэлектростанциями и в несколько раз дешевле возобновляемой энергетики.

Кроме того, в экономических и политических войнах за такие энергоресурсы как природный газ и уголь атомная генерация оставалась единственным игроком рынка, у которого проблем с поставками топлива не возникало. С одной стороны, благодаря диверсификации поставок, с другой – четкому выполнению условий контракта с Украиной северным соседом.

Тем более, что среди атомщиков всех стран, надеемся, и в России, не приветствуется создание каких-либо искусственных проблем в работе АЭС. Ведь еще долго будет вспоминаться произошедшая в 1986 году авария на Чернобыльской АЭС, которая полностью перевернула взгляды человечества на безопасность и использование «мирного атома». К тому же в 2010 году свой след в истории оставила авария на АЭС Фукусима в Японии.

В 2016 году отечественным атомщикам предстоит проделать значительный объем работы для продления сроков эксплуатации и повышения безопасности двух энергоблоков на Запорожской АЭС, дальнейшего снижения зависимости от поставок российского ядерного топлива. Они также должны быть готовыми к увеличению производства электроэнергии за счет освобождения «запертых» мощностей и дать старт активной фазе строительства в Чернобыльской зоне хранилища для отработавшего на АЭС ядерного топлива.

Освобождение энергии

Исторически сложилось, что украинские АЭС из-за технических ограничений на протяжении многих лет не могли работать на полную мощность. В большей степени это связано с отсутствием необходимой инфраструктуры для передачи электроэнергии в сеть. Как результат - недопроизводство электроэнергии на АЭС и меньшая эффективность использования оборудования и импортного ядерного топлива.

Толчок к решению этой проблемы дал возникший с 2014 года дефицит угля для отечественных теплоэлектростанций и слабая загрузка гидроэлектростанций из-за низкого уровня воды в реках. После оккупации Россией части Донбасса этот вопрос встал особенно остро, поэтому активизировались проекты по освобождению «запертых» мощностей двух АЭС, расположенных в Западной Украине.

Под занавес 2015 года госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС страны, завершила реконструкцию распределительных устройств на Ривненской АЭС. При этом специалисты «Укрэнерго» достроили линию электропередач «РАЭС – подстанция «Киевская». Ее задача - обеспечить переток мощностей Ривненской и Хмельницкой АЭС к дефицитному с точки зрения поставки электроэнергии центральному региону, в который входят Киевская, Черкасская, Житомирская, Черниговская области и Киев. До этого момента около 1000 МВт мощностей указанных станций попросту не использовались.

Торжественное подключение ЛЭП, в котором принимал участие президент Украины Петр Порошенко, состоялось 21 декабря, накануне Дня энергетика. Как заявил глава государства, работа этой линии делает невозможными веерные отключения электроэнергии в Киеве и области.

Порошенко:

«Сейчас мы значительно повысили надежность энергоснабжения, энергетической системы в целом и Киева, Киевской области, в частности», - сказал Порошенко на церемонии пуска объекта.

Но пока данная ЛЭП не работает в полную силу, соответственно, Хмельницкая и Ривненская АЭС остаются недозагруженными и работают со значительными балансовыми ограничениями диспетчеров «Укрэнерго». Из-за этого две АЭС ежедневно недовырабатывают 10-20 млн кВт-ч электроэнергии. Между тем, чтобы произвести 10 млн кВт-ч электроэнергии, по оценке экспертов, на отечественных ТЭС необходимо сжечь порядка 5 тыс. тонн угля.

Схожую ситуацию с подключением к сетям переживает и Запорожская АЭС, где «заперто» около 700 МВт мощностей. В 2016-м «Укрэнерго» намерено завершить начатое два года назад строительство ЛЭП «Запорожская АЭС - Каховская». Кстати, лишь в конце 2015 года правительство выделило станции землю для реконструкции оборудования, позволяющего повысить выдачу электроэнергии.

По данным «Энергоатома», дополнительный ожидаемый годовой отпуск электроэнергии с ЗАЭС после реализации проекта составит 741 млн кВт-ч.

На Южно-Украинской атомной станции, эксплуатирующей три блока, ситуация с ограничением производства несколько иная. В летний период объект работает лишь на половину загрузки, поскольку при повышении температуры вода в системах охлаждения в значительных объемах испаряется. В «Энергоатоме» разрешить ситуацию намерены проведением реконструкции системы технического водоснабжения АЭС. Стоимость проекта оценивается почти в 1 млрд грн, его окупаемость составит 3 года.

«Это позволит увеличить среднегодовой отпуск электроэнергии на 700 млн кВт-ч без введения новых генерирующих мощностей», - отмечают в компании.

При этом уровень расчетов перед атомщиками за отпущенную в сеть электроэнергию оставляет желать лучшего. Госпредприятие «Энергорынок» только за январь-ноябрь 2015 года задолжало «Энергоатому» порядка 4,2 млрд грн при общем долге с учетом предыдущих периодов в размере 10,4 млрд грн.

Полное использование дополнительной энергии отечественных АЭС будет происходить лишь при возвращении национальной промышленности на траекторию роста. Пока же промпроизводство в стране продолжает снижаться, упав, по данным Госстата, за одиннадцать месяцев 2015 года на 14,4%.

Новое дыхание старым блокам

В то время, как энергетики работают над расширением объемов поступления в единую энергосистему производимой АЭС электроэнергии, атомщиками активно ведутся работы по продлению сроков эксплуатации энергоблоков. Еще во времена СССР при проектировании и строительстве всех АЭС, в том числе и в Украине, блокам было предписано работать 30 лет. В 80-е годы прошлого столетия, когда атомная энергетика находилась на этапе роста, было тяжело спрогнозировать влияние расщепления атома на реактор и износ основного оборудования. Только со временем мировой опыт показал, что при модернизации, замене части оборудования и повышении безопасности блока его жизнь можно продлить без угрозы окружающей среде.

Именно таким путем пошла Украина. Тем более, что на строительство новых блоков денег у воюющего государства нет, а закрытие старых как потребует значительного финансирования, так и приведет к дефициту электроэнергии.

Президент «Энергоатома» Юрий Недашковский неоднократно подчеркивал значительные экономические преимущества продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС над строительством новых.

Недашковский неоднократно подчеркивал экономические преимущества продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС / Фото УНИАН

По его словам, на модернизацию блока необходимо направить порядка 300 млн долл., тогда как строительство нового обходится в 6-7 млрд евро.

За 2010-2014 годы Государственная инспекция ядерного регулирования (Госатомрегулирования) выдала лицензии на сверхпроектную эксплуатацию блоков №1 и 2 Ривненской станции и блока №1 Южно-Украинской станции (продление на 10 лет). Последней Госатомрегулирования в конце 2015 года продлило срок службы блока №2 до 2026 года. Для принятия соответствующих решений госведомством атомщики проделали огромный объем работ по усовершенствованию блоков с учетом всех требований национальных и мировых стандартов. Кроме того, состоялся ряд общественных слушаний, цель которых - донести до населения безопасность АЭС.

По мнению Недашковского, продление эксплуатации энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС и включение ЛЭП «РАЭС – подстанция «Киевская» были самыми главными достижениями в области энергетики Украины в 2015 году.

В новом году перед «Энергоатомом» стоит более сложная задача – продлить срок эксплуатации сразу двух энергоблоков – №1 и 2 Запорожской АЭС. Подготовить блок №1 к продлению работы станция намерена к концу апреля, а блок №2 - к середине июня.

Топливная перезагрузка

Украина диверсифицирует поставки ядерного топлива / uatom.org

Еще одной важной составляющей энергетической безопасности страны является снижение зависимости отечественных АЭС от ядерного топлива российской компании «ТВЭЛ». В рамках диверсификации источников поставок украинская госкомпания закупает топливо у американо-японской компании Westinghouse.

Сейчас топливные сборки Westinghouse успешно эксплуатируются совместно с российскими на энергоблоках № 1 и 2 Южно-Украинской АЭС. В нынешнем году Запорожская АЭС намерена впервые привезти на свою площадку американское топливо и загрузить его на блок №5.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, Украина планирует в 2016 году приобрести более трети топлива для АЭС у Westinghouse, тогда как в предыдущие годы почти все топливо закупалось в России.

«Мы провели работу с компанией Westinghouse, которая готова в 2016 году обеспечить 5 поставок из 13 необходимых. То есть, основной производитель электроэнергии в Украине находится в стабильном положении. Конечно, это - результат работы по диверсификации поставок топлива», - сказал министр.

Между тем, острым остается вопрос хранения отработавшего ядерного топлива, которое Украина пока вывозит в Россию. Обходится для нас эта услуга ежегодно в порядка 200 млн долл. При этом проект строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне, который позволит эти деньги сэкономить, а его реализация стоит около 300 млн долл., не находит должного внимания со стороны властей и регулятора.

К примеру, при заключенном контракте по реализации проекта с американской компанией Holtec еще в 2004 году, земельный участок под хранилище был выделен лишь через десять лет - в апреле 2014 года, и то только на бумаге. В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения никак не могут решить проблему передачи земли «Энергоатому».  Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не учитывает средства на строительство ЦХОЯТ в тарифе на отпуск электроэнергии атомными станциями. Причем Нацкомиссия с 1 января еще и снизила этот тариф на 0,7% - до 41,9 коп/кВт-ч.

Как отмечает Недашковский, именно поэтому «Энергоатом» вынужден искать кредитные средства для финансирования проекта. Госкомпания рассматривает возможность привлечения 250 млн долл. у американских банков на 25 лет почти под 7% годовых.

В настоящее время «Энергоатом» завершает проектирование ЦХОЯТ и планирует заключить с Holtec коммерческий контракт.

«78 млн долл. – это то, что мы должны заплатить за разработку технологий, за первые опытные перегрузочные партии контейнеров, за лицензирование», - уточняет Недашковский.

Завершение строительства первой очереди хранилища ожидается в начале 2018 года. Как отмечают в «Энергоатоме», объект будет соответствовать всем требованиям безопасности, а специальные контейнеры, в которых будет храниться ОЯТ, выдерживают даже падение самолета.

Чернобыльский набат

Стелла памяти погибшим работникам ЧАЭС / Фото УНИАН

Безопасность и стабильность работы атомной энергетики, а также обращение с радиоактивными отходами имеют сверхвысокую важность. Особенно для Украины, которая в текущем году будет отмечать 30-ю годовщину всколыхнувшей весь мир катастрофы на Чернобыльской АЭС. Трагедия забрала тысячи жизней, негативно сказалась на здоровье миллионов людей и, естественно, заставила человечество по-другому воспринимать «мирный атом».

Последствия аварии еще долго будут в памяти и требовать внимательного отношения современников. Однако реальность свидетельствует, что к устоявшемуся статусу зоны отчуждения ЧАЭС необходим новый подход, чем и намерены заняться власти.

Так, к апрелю правительство планирует ликвидировать Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, а вместо него создать Государственный концерн по работе с ядерными материалами.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, в госконцерн должны войти все государственные предприятия и компании зоны отчуждения, которые будут работать с ядерными материалами, в том числе и с отработавшими ядерными материалами.

«На месте самой зоны должен быть создан радиологический заповедник. Для этого мы хотим нанять ведущие западные компании, чтобы провести радиологическую оценку территории», - сказал премьер-министр.

Также правительство намерено в 2016 году провести большую международную конференцию, посвященную решению чернобыльских проблем. В частности, в ходе форума планируется поднять вопрос финансирования эксплуатации арки (проект «Укрытие») после того, как она накроет разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

Завершить строительство саркофага, являющегося уникальным сооружением в мировом масштабе, планируется к 2018 году. К этому времени строители должны установить конструкцию весом в 30 тыс. тонн и стоимостью свыше 2 млрд долл. над разрушенным в результате взрыва четвертым блоком.

Глава правительства считает, что зона отчуждения является инвестиционно-привлекательной территорией, но только при отсутствии коррупции в допуске инвесторов для реализации своих проектов.

«Мы можем тут (в зоне отчуждения — УНИАН) генерировать электроэнергию от солнечной энергии. Мы можем тут делать очень много инвестиционных проектов», - отметил Яценюк.

Итак, лишь безопасная и эффективная эксплуатация АЭС наряду с развитием остальных видов генераций позволит Украине с уверенностью говорить о движении в сторону энергонезависимости. Причем своевременное принятие властями жизненно важных решений в атомной отрасли даст возможность не только сохранить, но и развить высокий ее потенциал.

Александр Гречко (УНИАН)

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