Глава ГПСУ сообщил о спецоперации по обнаружению захваченных РФ буровых установок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель Государственной пограничной службы Украины, генерал-полковник Виктор Назаренко.

«Россия, игнорируя международные нормы, продолжает грубо нарушать суверенное право Украины в ее исключительной морской экономической зоне. Это касается и объектов «Нафтогаза Украины», которые были захвачены еще в марте прошлого года. Недавно мы провели спецоперацию, в ходе которой подтвердили перемещение оккупантами двух наших самоподъемных буровых установок ближе к полуострову», - сказал руководитель ГПСУ.

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По его словам, результатами этой работы стало основание для официального заявления Министерства иностранных дел Украины и «интенсификация возвращение Россией аннексированного имущества».

Также председатель Госпогранслужбы рассказал о работе пограничников на море.

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В частности, силами морской охраны проведен осмотр 1 489 судов, выявлено 2 017 правонарушений, задержано 72 суда и оштрафовано на 41 тыс. 430 грн. В результате этого было возмещено 290 тыс. ущерба. Вместе с тем было проведено 7 поисковых операций, спасены 4 судна и 41 человек.