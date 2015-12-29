Украина с наступлением морозов увеличивает импорт газа из ЕС

Украина 29 декабря с наступлением морозов увеличила на 56% заявку на импорт природного газа с территории Словакии по сравнению с предыдущим днем - до 16,877 млн куб. м с 10,8 млн куб. м, свидетельствуют данные компании Eustream.

По данным оператора ГТС Украины госкомпании «Укртрансгаз», с 1 по 28 декабря из газохранилищ Украины отобрано 1,9 млрд куб. м топлива, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На утро 29 декабря в ПХГ хранится 14,3 млрд куб. м газа, что на 22% больше показателей на аналогичную дату предыдущего года.

По данным «Укртрансгаза», суточный отбор газа составляет 70 млн куб. м, что на 15% меньше режима работы газохранилищ на аналогичную дату прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, Украина по итогу 2015 года увеличит импорт природного газа из ЕС по сравнению с 2014 годом в два раза, - до 10,25 млрд кубометров с 5,1 млрд куб. м.

По данным госкомпании «Укртрансгаз», с 1 по 27 декабря для потребностей Украины было импортировано 0,37 млрд куб. м природного газа.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки российского газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, причиной отказа от российского топлива является его более высокая цена по сравнению с европейской.

До конца 2015 года "Газпром" установил стоимость газа для "Нафтогаза Украины" в 227 долл. за тысячу кубометров.

В 2016 году Украина рассчитывает закупать в случае необходимости российский газ по цене примерно 207-208 долл. за тысячу кубометров. Цена на газ из Европы в 2016 году ожидается на уровне 175-180 долл.