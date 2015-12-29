Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин после повышения акцизов

По мнению экспертов, повышение Верховной Радой с 1 января 2016 года акцизов на нефтепродукты на фоне падающих мировых цен на нефть не окажет влияния на стоимость бензина и дизтоплива в Украине, около 80% которых на сегодняшний день импортируется.

«Закупочные цены на нефтепродукты снижаются. В целом, я уверен, что для потребителя повышение акцизов пройдет абсолютно незаметно, никакого повышения цены не будет. Сам акциз, в частности, на бензин составит порядка 65 коп. на литре, но потребитель этого не почувствует, потому что снижение мировых цен на нефть с лихвой перекрывает даже такой рост налоговой составляющей и сохраняет возможности для дальнейшего снижения цены», - сказал директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

Вместе с тем, эксперт отметил, что пока стабильность цен на нефтепродукты в Украине напрямую зависит от курса гривни.

«Будет расти курс – будут пропорционально расти цены на нефтепродукты. Но сейчас никто не берется курс предсказать, и я в том числе», - отметил Куюн.

По словам эксперта инвесткомпании Concord Capital Андрея Геруса, нефть в цене нефтепродуктов занимает 45-50%; еще 45% - налоги, большая часть из которых акциз.

«Курс за последние 2 месяца снизился на 10%, это фактически перекрыло эффекты падения мировых цен на нефть», - сказал Герус.

По словам эксперта инвесткомпании, весной, с ростом спроса, может быть определенное подорожание нефтепродуктов в рамках 5-10%.

«Но очень многое также зависит от курса. В сентябре был 22,7, сейчас 25», - добавил Герус.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, представляющие компромисс между предложениями правительства и парламента в отношении налоговых изменений, необходимых для выполнения доходной части проекта государственного бюджета на 2016 год.

В частности, с 1 января будет повышен акциз на нефтепродукты на 13%.

Министерство финансов рассчитывает на поступление в бюджет 3,2 млрд грн в 2016 году от повышения акцизов на бензин и намерено направить эти средства в специальный фонд на ремонт автомобильных дорог Украины.