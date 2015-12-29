Иран закладывает в бюджет нефть по 40 долларов

Иран закладывает в свой бюджет цену на нефть в 2016-2017 годах на уровне 40 долларов за баррель, заявил министр нефти страны Биджан Намдар Зангане, сообщает Прайм.

По его словам, такая цена на сырье в следующем году будет зависеть от волатильности на нефтяном рынке.

Отвечая на вопрос относительного дальнейшего снижения цен на нефть, Зангане отметил, что не стоит предсказывать плохой сценарий.

"Была проведена необходимая работа, прежде чем предположить, что в бюджет заложена наиболее точная и наиболее вероятная цена на нефть, хотя рынок склонен колебаться", - приводит слова министра агентство IRNA.

В первой половине 2015 года иранская нефть продавалась в среднем по 54 доллара за баррель, сообщил Зангане. В частности, он отметил, что правительство не имеет никакого плана по либерализации цен на нефтепродукты.

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Как сообщал УНИАН, в Иране уверены, что нефтяное эмбарго будет снято со страны в середине декабря - начале января 2016 года. Иран в течение трех месяцев после снятия санкций готов увеличить экспорт нефти вдвое, до 2 миллионов баррелей в день.

Иран является членом ОПЕК и до введения нефтяного эмбарго у страны была квота в размере 4,3 миллионов баррелей нефти.

Эксперты Всемирного банка считают, что в случае снятия с Ирана международных санкций выиграют страны, импортирующие нефть, а страны-экспортеры будут считать убытки. Цена барреля нефти уже в 2016 году снизится на 10%.

Потери стран, экспортирующих нефть, авторы доклада оценивают в 34 миллиарда долларов в случае с Россией и в 22 миллиарда долларов в среднем для стран-членов ОПЕК.

Страны Евросоюза ввели эмбарго на импорт иранской нефти, которое вступило в силу 1 июля 2012 года, чтобы заставить Тегеран отказаться от ядерных амбиций. Аналогичный пакет мер ранее ввел и Вашингтон.