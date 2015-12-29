Президент "Укрбуда" рассказал о строительстве арки на ЧАЭС

Об этом ABCnews рассказал президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась.

«Наша компания имеет колоссальный стаж работы в зоне отчуждения и приостановку действия спецразрешения можно назвать почти казусом. Сейчас уже все разрешилось, но несколько дней были весьма хлопотными. На самом деле вся это история о том, как представитель одесских бизнесменов господин Антипов пытался установить контроль над зоной отчуждения, весьма показательна.

Когда лицензию пытались отобрать у компаний "Укрбуда", которые работают внутри блока, реакции не было. Хотя мы обращались во все инстанции, писали жалобы премьер-министру. Реакция последовала только тогда, когда лицензии лишилась фирма, обеспечивающая питанием французский консорциум Novarka. Тогда вице-президент ЕБРР (основной инвестор по строительству четвертого саркофага на ЧАЭС — ред.) напрямую позвонил Арсению Яценюку и в этот же день в восемь часов вечера состоялось совещание. Если не ошибаюсь, то глава МВД Арсен Аваков сразу же возбудил дело против Юрия Антипова», - говорит Микитась.

Как уверяет Микитась сейчас ситуация стабилизировалась. «Чернобыль — это не место для самодеятельности. Более того Чернобыль — это не место для коррупции, так как там нет бюджетных денег. Все работы финансирует ЕБРР. Конечно, пытались как-то надавить на "Укрбуд" через лицензию. Но, повторюсь еще раз, в Чернобыле мы давно», - сказал он.

Требования к "Укрбуду", выставляемые системой безопасности ЕБРР и американской компанией Bechtel (она управляет проектом), очень жесткие и им нужно соответствовать.

«У нас достаточно жесткие сроки по строительству арки. И мы совместно с "Новаркой" делаем все возможное, чтобы вместе надвинуть арку в 2017 году. Чтобы уложиться в сроки, с 15 октября строители перешли на круглосуточный режим работы. За последние восемь лет у нас это 12-й проект в зоне отчуждения. Мы монтировали новую трубу, делали всю физзащиту контуров, систему противопожарной защиты, интегрировали противопожарную систему внутри четвертого блока и многое другое. Практически все "грязные" работы, которые ведутся в высоких радиационных полях и в зоне предельной ответственности выполнили мы. Конечно же, полученный опыт мы перенесли на всю деятельность корпорации. Во многом благодаря ему "Укрбуд" стал лидером строительного рынка», – отметил Микитась.