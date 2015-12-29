Яценюк рассчитывает закупать газ по цене ниже 200 долларов

17:10, 29 декабря 2015
Энергетика
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В то же время, в бюджете на 2016 год заложена средневзвешенная цена на газ для Украины на уровне 225 долл. за тысячу кубометров. 

Фото УНИАН

Украина рассчитывает закупать газ в 2016 году по цене менее 200 долл. за тысячу кубометров, сказал в ходе итоговой пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Если раньше мы были полностью зависимы от поставок газа и Российской Федерации, то в 2014 году мы открыли реверсный поток, который дал возможность снизить энергонезависимость Украины, возможность снизить цену на природный газ, и это тот поток, который дает нам возможность перезимовать вторую зиму. Напомню, что в газовых хранилищах на 2 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сказал он. – Также в 2015 году нам удалось получить кредит для покупки газа на западной границе, и благодаря общим усилиям, мы ожидаем цену на природный газ ниже 200 долл.». 

Кроме того, Яценюк выразил надежду, что мировая конъюнктура сохранит тенденцию к падению цены на нефть, к которой привязана цена на газ, и это даст Украине «дополнительный ресурс для экономического роста». 

В то же время, в бюджете на 2016 год заложена средневзвешенная цена на газ для Украины на уровне 225 долл. за тысячу кубометров. Этот показатель рассчитывался исходя из умеренного сценария развития ситуации на топливных рынках.

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