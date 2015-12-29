"Газпром" отменил крупнейший в своей истории тендер на строительство "Силы Сибири"

«Газпром» отменил крупнейший в своей истории тендер на 156 млрд руб. на строительство четырех участков «Силы Сибири», следует из материалов компании, передает РБК.

Этот тендер был объявлен 30 ноября, а заявку изначально нужно было подать до 8 декабря, но сроки несколько раз переносили.

Против тендера выступил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев, усмотревший в нем массу нарушений. Об этом он письменно уведомил предправления «Газпрома» Алексея Миллера. Не получив ответа на прошлой неделе, он пригрозил пожаловаться президенту РФ Владимиру Путину.

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Победитель этого тендера должен был построить четыре нитки газопровода: участки Ленск — Салдыкельская (93,4 км), Салдыкельская — Олекминская (254,7 км), Олекминская — Амгинская (239 км), а также Амгинская — Нимнырская (235 км). «Газпром» уже объявлял в начале сентября тендеры по второму и третьему участкам, однако шесть раз переносил сроки рассмотрения заявок.

Напомним, подряд на другую половину трассы без конкурса достался «Стройгазмонтажу» Аркадия Ротенберга.