Яценюк ждет вердикта Стокгольмского арбитража по иску против "Газпрома" в 2016 году

Украина рассчитывает, что Арбитражный суд Стокгольма вынесет окончательный вердикт по иску национального госхолдинга «Нафтогаз Украины» против российского газового монополиста «Газпром» в 2016 году. Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе итоговой пресс-конференции.

«Отдельно мы судимся с "Газпромом" по двум контрактам – контракту купли-продажи газа и контракту по транзиту. Два судебных иска направлены в Стокгольмский арбитражный суд, - сказал Яценюк. – И мы ожидаем, что в 2016 году будет вынесен финальный вердикт Стокгольмского арбитражного суда. Украина уверена в правильности своих требований и в том, что Россия возместит Украине миллиардные убытки, связанные с несправедливыми контрактами», - сказал он.

Яценюк напомнил, что в целом Украина подготовила 4 судебных иска против России, включая иск за незаконную аннексию Крыма и за нарушение Конвенции по борьбе с терроризмом.

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Как сообщал УНИАН, переговоры по урегулированию газового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" о цене на газ и цене транзита газа начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине в первом квартале 2014 года.

В середине июня 2014 года из-за отсутствия прогресса в переговорах Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также 16 июня 2014 года «Газпром» подал встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.

Украина ожидала промежуточные решения по рассмотрению иска уже в 2014 году, однако таких решений не было.