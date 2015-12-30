Нефть дешевеет на ожиданиях еще большего обвала цен сразу после Нового года

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже (ICE) 30 декабря цены на нефть возобновили падение после роста на 3% накануне на фоне переизбытка предложения и ожиданий снижения стоимости топлива уже в начале 2016 года.

Так, фьючерсы на легкую нефть марки WTI подешевели на 1,7%, до $37,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,9%, до $37,45 за баррель.

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Аналитики считают, что в начале 2016 года цены на нефть еще больше упадут - на рынок выйдет Иран и американская нефть.

В своем новом рыночном прогнозе ОПЕК ожидает, что до 2040 года средняя цена на нефть с учетом инфляции вырастет только до 95 долларов за баррель. При этом четыре года назад она стоила более 120 долларов за баррель. В течение десяти лет цена может достичь отметки в 100 долларов только с учетом инфляции.