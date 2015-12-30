Россия вывезла обогащенный уран из Ирана: объем груза - 71% ежегодной мировой добычи

Россия вывезла из Ирана около 40 т урана различной степени обогащения, пишут «Известия» со ссылкой на компетентный источник в атомной отрасли России.

Самая дорогая часть работы по подготовке урана для использования в качестве ядерного топлива уже проведена иранской стороной. Рыночная стоимость атомного груза, который идет в Россию, превышает $50 млн, считают эксперты.

Читайте такжеГлава Westinghouse рассказал, стоит ли Украине строить новые энергоблоки АЭСОфициально точную цифру ядерного груза, отправившегося в Россию, не сообщала ни российская, ни иранская сторона. В понедельник 28 декабря госсекретарь США Джон Керри заявил, что речь идет об 11 330 кг низкообогащенного урана. Однако речь может идти о грузе существенно превосходящем озвученные цифры. Источник «Известий» в атомной отрасли России, хорошо знакомый с техническими аспектами этой операции, сообщил, что всего Россия вывезла около 40 т обедненного урана из Исламской Республики.

МИД России не предоставил оперативный ответ об объемах вывозимого ядерного топлива. В госкорпорации «Росатом» также этот вопрос оставили без ответа, пояснив, что вывезенный уран имеет неоднородный процент обогащения, но не выше 20% (для военных целей необходимо свыше 90%).

Унция закиси урана (U3O8) сейчас стоит на спотовом рынке около $36. Таким образом, 1 кг закиси урана стоит $1263, а 40 т — более $50,5 млн. Однако это очень грубые прикидки, цена может быть как ниже, так и выше, потому что иранский уран имеет неоднородную степень обогащения (точных данных нет). По всей видимости, речь идет об уране обогащенном выше 5%, отмечает старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Эксперт по ядерной физике и атомной энергетике, профессор Игорь Острецов считает, что самую сложную работу с ураном Иран уже провел, что облегчит его использование как в мирных целях, так и при создании ядерного вооружения.

По оценкам Всемирной ядерной ассоциации (WNA), занимающаяся продвижением ядерной энергетики, в 2014 году мировая добыча урана составила 56,22 т — 85% от потребления реакторами атомных станций в тот год. Таким образом, 40 т иранского урана составляют 71% от прошлогоднего уровня добычи. По оценке Института энергетики и финансов, в 2015 году потребление ядерного топлива заметно выросло: для обеспечения АЭС на глобальном уровне по итогу года будет затрачено около 68,9 тыс. т закиси урана (U3O8).

Договоренность о вывозе обогащенного урана из Исламской Республики в Россию была достигнута 14 июля 2015 года в Вене на встрече между Ираном и странами «большой шестерки». Был принят совместный всеобъемлющий план действий, согласно которому с Ирана снимаются санкции, раннее введенные СБ ООН, США и Евросоюзом в обмен на демилитаризацию иранской ядерной программы. После реализации плана в Иране должно остаться не более 300 кг обогащенного урана.