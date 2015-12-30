НКРЭКУ с января снижает тариф на отпуск электроэнергии атомными станциями

Соответствующее решение комиссия приняла 29 декабря.

Также комиссия установила тариф на отпуск электроэнергии Ташлыкской гидроаккумулирующей станции и Александровской гидроэлектростанции, входящих в структуру «Энергоатома», на уровне 96,42 коп за кВт/ч.

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Ставка платы за рабочую мощность для ГАЭС и ГЭС в первом квартале составит (без НДС) 162,4 тыс. грн за 1 МВт, во втором - 103 тыс. грн, в третьем – 118,5 тыс. грн и в четвертом – 104,7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тариф на отпуск электроэнергии для госкомпании «Энергоатом» на 31,5%, - до 42,21 коп. за кВт/ч с 32,11 коп. за кВт/ч. За 2014 год комиссия повысила тариф на отпуск электроэнергии АЭС до 32,11 коп. за кВт/ч с 23,08 коп. за кВт/ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства порядка 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.