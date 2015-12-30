Ограничения производства электроэнергии для Хмельницкой и Ривненской АЭС могут действовать до 20 января – "Укрэнерго"

Об этом в комментарии УНИАН сказал глава госкомпании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, напомнив, что указанные АЭС могут выдавать в энергосистему дополнительные объемы электроэнергии благодаря подключению линии электропередач 220 кВ «РАЭС – подстанция «Киевская».

«Так как подходят праздники, то до 20 января у нас не осуществится эффект (выработки дополнительной электроэнергии - УНИАН) для атомных станций, потому что общее потребление электроэнергии в Украине будет находиться на минимальном уровне», - сказал Ковальчук.

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При этом он сообщил, что после этой даты существует вероятность увеличения производства на АЭС при сохранении сильных морозов.

«После 20 января, если сохранится холодная погода на уровне минус 5 градусов и ниже, энергосистема сразу же почувствует дополнительную мощность», - отметил глава «Укрэнерго».

В то же время он сообщил, что после запуска новой ЛЭП 21 декабря на Хмельницкую и Ривненскую АЭС продолжали действовать ограничения по производству электроэнергии из-за теплой, как для конца декабря, погоды.

«Мощность выдачи электроэнергии с АЭС не увеличилась исключительно из-за теплой погоды, которая сложилась в этом месяце. То есть это балансовые ограничения, это не режимные ограничения», - пояснил Ковальчук.

Кроме того, он рассказал, что в зимний сезон по новой ЛЭП в направлении Центральной Украины с АЭС может выдаваться порядка 400 МВт электроэнергии, поскольку часть электроэнергии идет на Западную Украину, где также в этот период растет потребление.

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При этом Ковальчук сообщил, что в теплое время года по ЛЭП «РАЭС – подстанция «Киевская» в Центральную Украину может выдаваться порядка 800-850 МВт электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, в письме госкомпании «Энергоатом», оператора действующих в Украине атомных станций, в адрес министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина от 24 декабря говорилось, что для Хмельницкой и Ривненской атомных электростанций продолжают действовать диспетчерские ограничения по производству электроэнергии, несмотря на запуск линии электропередач 750 кВ «РАЭС – подстанция «Киевская».

В «Энергоатоме» отмечают, что балансовые ограничения по производству электроэнергии указанными станциями значительно превышают плановые. Ограничения для Ривненской и Хмельницкой АЭС 24 декабря составляли 830 МВт.

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По информации компании, из-за балансового ограничения 29 декабря атомные станции Украины недовыработали 30,09 кВт/ч электроэнергии.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства порядка 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.