Вопрос снижения Россией цены газа для Беларуси не снят: переговоры продолжаются

Беларусь и Россия продолжают согласование цены на газ в 2016 году, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский, передает БЕЛТА.

"Этот вопрос пока не решен. В настоящее время стороны продолжают вести переговоры. Министерство энергетики осуществляет техническую работу - расчет стоимости, которая должна получиться, исходя из обязательств по всем соглашениям", - сказал Вадим Закревский.

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Сейчас Беларусь закупает газ по цене $142,4 за 1 тыс. кубометров. Ранее заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко высказал мнение, что есть существенные основания для снижения цены российского газа с 1 января 2016 года. По итогам 2014 года объем поставок газа в Беларусь составил 20,1 млрд куб.м, объем транзита через территорию страны - 45,1 млрд куб.м.