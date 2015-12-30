Поставки электроэнергии из Украины в оккупированный Крым полностью прекращены

Об этом сообщила представитель оккупационной власти полуострова Светлана Бородулина, передает ТАСС.

"Сейчас переток - ноль. Никаких предупреждений не было, это все, что я могу сообщить", - сказала она.

Отмечается, что было прервано энергоснабжение пяти районов на северо-западе полуострова и одного крупного города - Евпатории.

По словам Бородулиной, серьезных последствий для жителей оккупированного Крыма не будет. Сколько энергии поставлялось из Украины, она не уточнила.

По официальным данным, переток не превышал 150 МВт, что составляет порядка 10% потребности полуострова.

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В свою очередь, руководитель пресс-службы Государственной компании «Укрэнерго» сообщил об аварийном отключении единственной работающей линии электропередач «Каховка – «Титан», по которой подавалась электроэнергия с материковой Украины в оккупированный Крым. Об этом сообщает сайт «15 минут».

«Около половины девятого произошло аварийное отключение линии. Попытки подключить линию оказались безуспешными, осмотр подстанции ничего не выявил. Поэтому сейчас бригады ремонтников рассчитывают точку повреждения на линии и отправились на обход. Он очень непростой, кроме фонарей другого освещения нет, да и расстояние значительное. Трудно сказать, когда энергоснабжение будет возобновлено», – сказал Зиновий Буцьо.