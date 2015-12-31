"Нафтогаз": Украина подняла ставку транзита для "Газпрома"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Украина наконец радикально подняла "Газпрому" ставки транзита", - говорится в сообщении. По его словам, повышение тарифов произошло в полном соответствии с европейскими принципами.

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Витренко также добавил, что наконец-то многолетние усилия "Газпрома" по обходу Украины нашли достойный ответ.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин заявил, что не уверен в необходимости прерывать транзит российского газа в Европу через Украину на фоне отмены «Южного потока», заморозки «Турецкого потока» и неясных перспектив «Северного потока-2».