"Нафтогаз": Украина подняла ставку транзита для "Газпрома"

01:18, 31 декабря 2015
Энергетика
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Украина радикально повысила ставку тарифа на транзит российского газа через свою территорию.

facebook.com/yuriy.vitrenko

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Украина наконец радикально подняла "Газпрому" ставки транзита", - говорится в сообщении. По его словам, повышение тарифов произошло в полном соответствии с европейскими принципами.

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Витренко также добавил, что наконец-то многолетние усилия "Газпрома" по обходу Украины нашли достойный ответ.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин заявил, что не уверен в необходимости прерывать транзит российского газа в Европу через Украину на фоне отмены «Южного потока», заморозки «Турецкого потока» и неясных перспектив «Северного потока-2».

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