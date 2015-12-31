"Нафтогаз" в 2015 году перечислил "Укргазвыдобуванню" 18,7 миллиардов гривень за газ, погасил все задолженности

«В целом в 2015 году «Нафтогаз» выплатил «Укргазвыдобуванню» 18,7 млрд грн за газ, полученный в этом году. Кроме того, «Нафтогаз» погасил задолженность за предыдущие периоды на сумму 2,2 млрд грн. Для сравнения, в 2014 году «Укргазвыдобування» получило от «Нафтогаза» 5,9 млрд грн», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Таким образом, как отметили в компании, «Нафтогаз» оплатил весь газ «Укргазвыдобування», поставленный добывающей компанией по состоянию на 1 декабря 2015 года, и погасил все долги, накопленные перед предприятием в предыдущие годы.

Читайте также"Нафтогаз": Украина подняла ставку транзита для "Газпрома"

В свою очередь, «Укргазвыдобування» в 2015 году направило в бюджет более 20 млрд грн платежей.

«Таким образом, предприятие полностью выполнило обязательства перед бюджетом по уплате ренты и других начислений, что обеспечивает стабильное финансирование субсидий на коммунальные услуги для населения», - отметили в «Нафтогазе».

Читайте такжеКабмин предлагает снизить ренту для "Укргазвыдобування" более чем в два раза

«Укргазвыдобування» впервые за много лет полностью получило оплату своего газа. С учетом напряженной ситуации с финансовыми ресурсами, в которой мы работали в этом году, этот путь был оптимальным как для компаний, так и для государства», – цитирует пресс-служба председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Читайте также"Нафтогаз" опасается потери $3,6 миллиарда кредита из-за медленного согласования проектов в Украине

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре 2015 года получил 0,2 млрд грн чистой прибыли по сравнению с убытком 42,2 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

«Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 млрд куб. м природного газа – 70% от объема добычи голубого топлива в стране. По итогам 2014 года «Укргазвыдобування» задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль холдинга составила 8,9 млн грн.