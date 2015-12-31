Блэкаут в Крыму: в Херсонской области снова упала опора ЛЭП "Каховка-Титан"

Неподалеку от Каховки в Херсонской области сотрудники "Укрэнерго" обнаружили поваленную опору линии электропередачи, которая снабжала оккупированный Крым. Об этом сообщил начальник управления информполитики "Укрэнерго" Зиновий Буцьо, передает "112 Украина".

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"В ходе обхода, около полуночи, выявили упавшую опору. В темноте провести детальное обследование не удалось. Поэтому характер повреждений будет устанавливаться, когда рассветет. Подана заявка на ремонт. И в зависимости от этого будут предприниматься меры по устранению повреждений – ремонт или замена опоры", - сказал Буцьо.

По его словам, перед этим ремонтная бригада осуществила осмотр оборудования в Каховке (Херсонская обл.), но повреждений подстанции выявлено не было. В то же время, повторная попытка включить ЛЭП потерпела неудачу.

Как сообщалось, о прекращении подачи электричества в Крым стало известно вчера около 22:00. Тогда в "Укрэнерго" сообщили об аварийном отключении единственной работающей линии электропередач "Каховка – "Титан", по которой подавалась электроэнергия с материковой Украины в оккупированный Крым.