Опору ЛЭП "Каховка-Титан" еще не ремонтируют, продолжается осмотр повреждений - "Укрэнерго"

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, сообщает "Главком".

"Опору еще не ремонтируют. Осмотр линии продолжается. Характер повреждения будет понятен ближе к полудню", - отметил он.

Читайте такжеЧубаров: В контракте на поставки электроэнергии в Крым нужно зафиксировать факт оккупации

Напомним, неподалеку от Каховки в Херсонской области сотрудники "Укрэнерго" обнаружили поваленную опору линии электропередачи, которая снабжала оккупированный Крым.

Как сообщалось, о прекращении подачи электричества в Крым стало известно вчера около 22:00. Тогда в "Укрэнерго" сообщили об аварийном отключении единственной работающей линии электропередач "Каховка – "Титан", по которой подавалась электроэнергия с материковой Украины в оккупированный Крым.