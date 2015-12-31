Опору ЛЭП "Каховка-Титан" еще не ремонтируют, продолжается осмотр повреждений - "Укрэнерго"
Работники "Укрэнерго" еще не приступили к ремонту поврежденной опоры линии электропередач "Каховка-Титан". На данный момент продолжается осмотр повреждений.
Об этом заявил глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, сообщает "Главком".
"Опору еще не ремонтируют. Осмотр линии продолжается. Характер повреждения будет понятен ближе к полудню", - отметил он.
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Напомним, неподалеку от Каховки в Херсонской области сотрудники "Укрэнерго" обнаружили поваленную опору линии электропередачи, которая снабжала оккупированный Крым.
Как сообщалось, о прекращении подачи электричества в Крым стало известно вчера около 22:00. Тогда в "Укрэнерго" сообщили об аварийном отключении единственной работающей линии электропередач "Каховка – "Титан", по которой подавалась электроэнергия с материковой Украины в оккупированный Крым.