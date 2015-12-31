Из-за падения опоры ЛЭП Каланчакский и Чаплинский районы подключили по резервной схеме

Каланчакский и Чаплинский районы Херсонской области, питающиеся от поврежденной линии "Каховская-Титан", подключили по резервной схеме электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

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В "Укрэнерго" сегодня создали специальную комиссию, которая занимается проверкой причин повреждения ВЛ 220 "Каховская-Титан", сообщил начальник управления информационной политики предприятия Зиновий Буцьо. Пока точной информации о причинах аварии и прекращения электроснабжения нет.

По словам Зиновия Буцьо, сейчас уже подана заявка на ремонт.

Как сообщалось, о прекращении подачи электроэнергии в Крыму стало известно вчера около 22:00. Тогда в "Укрэнерго" сообщили о аварийное отключение единой работающей линии электропередач "Каховка – "Титан", по которой электроэнергия подавалась с материковой Украины в оккупированный Крым. Утром стало известно, что упала одна из опор ЛЭП.