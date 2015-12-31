"Газпром" приготовил новогодний подарок Болгарии: может снизить поставки газа с 1 января

Российский "Газпром" планирует снизить поставки в адрес отчасти принадлежащей ему частной болгарской компании Overgas с 1 января, передает Reuters.

Руководитель подконтрольного Софии концерна Bulgarian Energy Holding (BEH) Яклин Коэн сообщил, что "Газпромэкспорт" прислал в адрес Overgas письмо с копией для Булгартрансгаза, подразделения BEH, из которого следует, что с 1 января частная болгарская компания перестанет получать газ из России.

Читайте такжеУкраина удвоит импорт газа из ЕС и рекордно сократит закупки у "Газпрома"Overgas, который обеспечивает примерно 60.000 домохозяйств и около 3.000 предприятий малого бизнеса, включая больницы и школы, сообщил, что не получал официального письма с информацией о прекращении поставок.

"Газпромэкспорт", экспортное подразделение российского госконцерна, отказался от комментариев.

"Газпромэкспорт" в настоящее время не планирует обеспечивать Overgas (с 1 января 2016 года)", - сказал Коэн.

Он сообщил, что письмо "Газпрома" послужило основанием для экстренного заседания руководителей газовой отрасли с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым для разработки мер в ожидании вероятных перебоев с энергоснабжением страны зимой.

Клиенты Overgas не останутся без голубого топлива в любом случае, заверил Коэн: "Булгаргаз и Булгартрансгаз полностью готовы откликнуться, если Overgas к ним обратится; не будет никаких проблем с поставками газа".

"Газпром" и "Газпромэкспорт" владеют 50 процентами в Overgas, но договорились обсудить продажу этой доли болгарскому партнеру - Overgas Holding к концу апреля, говорил ранее главный исполнительный директор Overgas Сашо Дончев.

Представитель Overgas предположила, что BEH ошибается.

"У нас нет никакого официального письма от "Газпромэкспорта". Возможно, имеется некоторое недопонимание, связанное с выходом "Газпрома" и "Газпромэкспорта" из участия в этой компании", - сказала пресс-секретарь.

Болгария импортирует из России около 3 миллиардов кубометров газа в год, и "Газпром" - единственный поставщик этого топлива в балканскую страну.

Основной объем проходит через государственный Бултрансгаз, в то время как Overgas импортирует около 400 миллионов кубометров в год, распределяя между своими клиентами.

"Газпром" планирует сократить объемы транспортировки газа в 2016 году на 4% по сравнению с планом на текущий год — до 645,331 млрд кубометров, говорится в отчете концерна. Кроме того, "Газпром" сокращает добычу газа - по данным за 11 месяцев текущего года, объем добычи снизился на 5,8% - до 376,8 млрд кубометров.