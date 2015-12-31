"Укрэнерго" надеется до конца дня установить причину обрушения опоры ЛЭП "Каховка-Титан"

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник управления информполитики "Укрэнерго" Зиновий Буцьо.

"Сейчас там работает группа специалистов "Укрэнерго", а также привлечены правоохранительные органы для выяснения причин повреждения", - сказал Буцьо.

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"До восстановления линии такого класса напряжения можно будет приступить только после выяснения причин. Это будет известно, мы надеемся, до конца дня, затем будет согласован график восстановительных работ", - отметил представитель "Укрэнерго".

Буцьо напомнил, что 30 декабря в 20.34 сработала релейная защита на ЛЭП "Каховка-Титан".

По его словам, ремонтная бригада провела осмотр оборудования в Каховке, но повреждений подстанции обнаружено не было. Вместе с тем, повторная попытка включить ЛЭП потерпела неудачу.

Во время дальнейшего осмотра, как отметил Буцьо, специалисты "Укрэнерго" обнаружили поваленой одну из опор линии электропередач, но из-за позднего времени суток дальнейшие работы были отложены до утра.

Напомним, неподалеку от Каховки в Херсонской области сотрудники "Укрэнерго" обнаружили поваленную опору линии электропередачи, которая обеспечивала оккупированный Крым.

Как сообщалось, о прекращении подачи электричества в Крым стало известно вчера около 22:00. Тогда в "Укрэнерго" сообщили об аварийном отключении единой работающей линии электропередач "Каховка" – "Титан", по которой электроэнергия подавалась с материковой Украины в оккупированный Крым.