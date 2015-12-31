"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" обсудить стоимость транзита по Украине с учетом новых правил ценообразования

Об этом говорится в сообщении НАК.

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"Если раньше стоимость услуг по транспортировке природного газа, который проходит транзитом по территории Украины, не регулировалась государством и определялась лишь двусторонним контрактом между двумя хозяйствующими субъектами – НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", – то отныне соответствующие тарифы определяются НКРЭКУ", - говорится в сообщении компании.

Такие полномочия, как отметили в «Нафтогазе», НКРЭКУ получила в соответствии с принятым весной 2015 года Законом «О рынке природного газа», который ввел в Украине нормы энергетического законодательства Европейского Союза.

«Эти нормы предусматривают принципиально другие подходы к установлению тарифов на транспортировку. Вместо переговорной процедуры и определения стоимости транзита в зависимости от объемов и расстояния, на которое газ транспортируется, новые тарифы должны: а) отображать согласованные регулятором расходы оператора ГТС, б) применяться к забронированным мощностям ("качай или плати"), в) определяться для всех точек входа и выхода национальной ГТС, то есть с применением одинаковых подходов для транзита газа и его внутренней транспортировки», - отметили в компании.

«Решение НКРЭКУ является обязательным к исполнению после его официальной публикации. В то же время «Нафтогаз», как ответственный партнер, предложил «Газпрому» провести переговоры по этому поводу», - добавили в компании.

«Мы остаемся надежным партнером и подтверждаем, что транспортировка газа для европейских потребителей будет осуществляться беспрепятственно в объемах, обусловленных контрактом», – цитирует пресс-служба председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что 29 декабря комиссия приняла стратегические решения по «Укртрансгазу».

«Переход на стимулирующее тарифообразование (впервые в Украине). Установление транзитных ставок (впервые комиссией) и переход на тарифную систему вход-выход (впервые в Украине)», - заявил Вовк.

Как известно, согласно существующему контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом», по которому стороны спорят в Стокгольмском арбитраже, стоимость услуг по транзиту российского газа через Украину привязывается к цене на газ.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, ставка транзита в первом квартале 2015 года составляла 2,88 долл. за тыс. кубометров на каждые 100 км.

Как ожидается, новая система тарифообразования должна привести к удорожанию услуг Украины по транзиту российского газа в ЕС. Но, из-за наличия спорного контракта, составленного согласно шведскому праву, цена транзита может быть изменена только по согласию сторон или решению Стокгольмского арбитража.

Справка УНИАН. Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.