General Electric поглотит шесть российских компаний в рамках сделки с французской Alstom

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство промышленной корпорации General Electric (США) о покупке шести российских активов в рамках глобальной сделки по поглощению американской корпорацией энергетического бизнеса французской машиностроительной компании Alstom, передает RNS.

ФАС рассмотрела ходатайство инвестиционной компании «ДжиИ Албани Глобал Холдингс Б.В.» (расположена в городе Бреда, Нидерланды), поданное 30 сентября 2015 года. Служба «установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции».

Читайте такжеРоссия зашла в тупик с импортозамещением оборудования для нефтегазовой отраслиВ ходатайстве идет речь «о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности». Ходатайство касается ООО «Альстом», ЗАО «Альстом Пауэр Ставан», ООО «Альстом Энергетические Турбомашины», ООО «Альстом ВИЭ Рус», ООО «СП «Альстом Пауэр Унитурбо» и ЗАО «Альстом-Союз ВО».

Ранее General Electric и Alstom согласовали условия сделки, согласно которым французская компания продаст GE энергетический бизнес за €12,05 млрд, снизив сумму на €300 млн по просьбе Еврокомиссии. Главный орган исполнительной власти ЕС опасался, что сделка между GE и Alstom оставит лишь одного конкурента, Siemens, на европейском рынке газотурбинных двигателей, используемых на газовых электростанциях. Это может препятствовать развитию инновационных технологий, а также повлечь рост цен на оборудование.

Европейская комиссия 8 сентября 2015 года одобрила эту сделку. В результате General Electric превращается в мирового лидера в области производства и обслуживания электростанций. Чтобы избежать обвинений в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке, глава GE Джефф Иммелт накануне согласился передать часть активов Alstom, в частности, контракты на обслуживание электростанций, итальянскому холдингу Ansaldo Energia.