Опору ЛЭП "Каховская - Титан" подорвали - полиция

Полиция в районе с. Богдановка Каховского района осматривает поврежденную бетонную опору ЛЭП "Каховская - Титан", которая поставляла электроэнергию в оккупированный Крым. По предварительным выводам экспертов взрывотехнической службы опора повреждена в результате взрыва. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

Читайте такжеАктивисты блокады снимают свои блокпосты на границе с оккупированным Крымом – Ислямов

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194-1 (Преднамеренное повреждение объектов электроэнергетики) Уголовного кодекса Украины. За совершение подобного уголовного правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", - подчеркивают правоохранители.

Как сообщалось, о прекращении подачи электроэнергии в Крым стало известно вчера около 22:00. Тогда в "Укрэнерго" сообщили об аварийном отключение единственной работающей линии электропередач "Каховка – "Титан", по которой электроэнергия подавалась с материковой Украины в оккупированный Крым. Утром стало известно, что упала одна из опор ЛЭП.