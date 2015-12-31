"Укрэнерго" начала ремонтировать линию электропередач в направлении Крыма

15:20, 31 декабря 2015
Энергетика
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Госкомпания "Укрэнерго" приступила к восстановлению поврежденной вечером 30 декабря линии электропередач в направлении аннексированного Россией Крыма.

REUTERS

"По состоянию на 12:30 обход ВЛ 220 кВ "Каховская-Титан" завершен, новых повреждений на линии не обнаружено. Ремонтные бригады Южной энергосистемы укомплектованы необходимыми для восстановительных работ материалами и уже приступили к демонтажу разрушенной опоры", - сообщила пресс-служба. "Укрэнерго".

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"Плановый срок выполнения необходимых работ на объекте - 24 часа. При благоприятных условиях восстановления работоспособности высоковольтной линии возможно к концу этой эпохи", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря в 20.34 сработала релейная защита на ЛЭП "Каховка-Титан".

Ремонтная бригада провела осмотр оборудования в Каховке, но повреждений подстанции обнаружено не было. Вместе с тем, повторная попытка включить ЛЭП потерпела неудачу.

Во время дальнейшего осмотра специалисты "Укрэнерго" обнаружили повреждение на одной из опор линии электропередач, но дальнейшие работы были отложены до утра.

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