Die Welt: 0,0137 доллара – Путин переживает новый кошмар из-за падения рубля

В статье Франка Штокера под названием "0, 0137 доллара – Путин переживает новый кошмар из-за падения рубля", опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что в России, Рождество еще впереди, потому что, согласно православному календарю, его отмечают 7 января. Россияне уже получили подарки – но они отнюдь не могут им порадоваться. Потому что "подарком" был курс рубля, который в среду упал до нового годового минимума.

За один доллар необходимо отдать 73,20 рубля, больше, чем предыдущий минимум в начале февраля. Следовательно, один рубль стоит всего 0,0137 доллара, почти на треть меньше, чем в начале года. И это после того как, в предыдущем году валюта уже потеряла 40%. В отношении евро падение оказалось немного более мягким, потому что в последние месяцы его стоимость немного снизилась.

Тенденция к снижению совпала во времени со спадом цен на нефть летом 2014 года, она усугубляется из-за утраты доверия к стране в результате ее вооруженных конфликтов в Крыму и восточной Украине, а также из-за санкций Запада. Между тем, Россия погрязла в рецессии. По заявлению министерства экономики в Москве, только с января по ноябрь производительность экономики снизилась на 3,7%. Годовая инфляция оценивается в двенадцать процентов, реальные доходы людей упали на 3,5%.

И в 2016 году ситуация может ухудшиться. "Если цена на нефть продолжит падать, валовой внутренний продукт может пострадать еще больше", - говорит Владимир Осаковский из Bank of America Merrill Lynch. При цене $50 за баррель (159 литров) можно ожидать нулевого роста, но если цена будет на уровне $40, производительность экономики сократится еще на 1,5%. В настоящее время, цена составляет всего примерно $37.

Угроза нисходящей спирали

Сложная ситуация усугубляется и тем, что государство должно сократить свои расходы, потому что оно очень сильно зависит от нефтяных доходов. Президент Путин пообещал, что не допустит роста дефицита выше трех процентов от валового внутреннего продукта. Министерство финансов пытается сократить государственные расходы на пять процентов.

"Кроме того, финансовые трудности могут заставить правительство поднять налоги для ключевых отраслей экономики", - говорит Осаковский, "что еще больше сократит инвестиции, поскольку снизятся доходы компаний". Возникает угроза реальной нисходящей спирали.

Чтобы смягчить падение, Москва за последние два года использовала большую часть своих валютных резервов. Они уменьшились с $500 млрд, до почти $300 млрд. По сути: если стоимость рубля снижается, то дорожают оставшиеся резервы, которые хранятся в валюте или золоте.

Поэтому, в сложных ситуациях Россия еще несколько лет может их использовать. И Путин без колебаний так сделает, если цена на нефть в ближайшее время не восстановится. Наконец, в сентябре пройдут парламентские выборы. Реальная опасность ему не грозит, но если кризис усугубится, то это может быстро измениться.

Российская экономика должна меняться

И продажа валютных резервов, и возможность повторного роста цен на нефть всего лишь маскируют основную проблему страны: в золотые годы высоких цен на сырье правительство не смогло модернизировать экономику страны и избавить ее от нефтяной и газовой зависимости. Помимо "Газпрома" или "Лукойла", в России до сих пор нет ни одной компании мирового уровня, с технологической точки зрения, экономика России отстает на много лет, гибнет даже сельскохозяйственный сектор.

Но эта проблема до сих пор не касается Путина. Он может за это жестоко поплатиться, если мировое сообщество в ближайшие десятилетия действительно выполнит резолюции Парижского саммита по вопросам изменения климата и постепенно откажется от ископаемых видов топлива. Тогда, текущее снижение рубля, возможно, станет лишь первым эпизодом длительного падения.