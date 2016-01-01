Результаты опроса в Крыму по контракту с Украиной об электроснабжении пообещали уже сегодня

Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, передает "Радио Свобода".

Как заявил руководитель учреждения в выступлениях в российских средствах информации, опрос уже начали 31 декабря и рассчитывают основную его часть завершить к вечеру.

По его словам, речь идет о телефонном, но репрезентативном опросе около тысячи жителей полуострова по поводу формулировок в ожидаемом контракте, к которым стремится Киев.

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При этом издание отмечает, что Всероссийский центр изучения общественного мнения является государственным социологическим учреждением, главным заказчиком которого, по словам ее руководителя Валерия Федорова, являются власти России. Критики утверждают, что компания идет на провластные фальсификации; в центре отрицают такие обвинения.

Напомним, прежде чем заключать контракт на поставку электроэнергии из Украины в оккупированный Крым, президент РФ Владимир Путин поручил провести среди жителей полуострова соцопрос.