На Закарпатье взорвался трубопровод, поставляющий российский газ в ЕС (видео)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, около окружной дороги Хуста произошла разгерметизация магистрального продуктопровода «Союз», который поставляет газ из России в страны ЕС. Диаметр газопровода - 1,42 метра, рабочее давление - 65 атмосфер.

По данным пресс-службы, оборудование зафиксировало подземную разгерметизацию трубы в 9:55 утра.

С места повреждения под давлением стал вырываться газ, который в 12:03 от случайной искры загорелся. «В результате взрыва образовался огненный столб до 50 метров в высоту, его видели жители сел нескольких районов области», - добавили в пресс-службе.

Аварийные бригады управления магистральных газопроводов, которые прибыли на место, перекрыли задвижки на газопроводе вдоль повреждения, чтобы закрыть доступ нового газа.

По состоянию на 14:00 большинство газа из трубы выгорело, столб факела снизился до 10 метров, остаток давления газа составляет около 0,5 атмосферы.

«В результате аварии никто не погиб, масштабных разрушений или угрозы окружающей среде нет», - сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Он также уточнил, что ни один населенный пункт Закарпатья от газоснабжения не отключен, ситуация находится под контролем.

В пресс-службе также добавили, что после того, как остаточный газ в трубе полностью выгорит, аварийные бригады смогут осмотреть место повреждения и выяснить причину аварии.

В Городилові рік почався з пригод. Лопнула труба газової магістралі Опубликовано Виталиком Билецким 1 января 2016 г.