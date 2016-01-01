Монтаж опоры ЛЭП "Каховская - Титан" завершен, но линия пока не включена - "Укрэнерго"

Об этом в эфире телеканала "112. Украина" сообщил пресс-секретарь компании Зиновий Буцьо.

"Монтажные работы завершены, но линия из ремонта не выведена. То есть, она заземлена, осталось сделать организационные вопросы относительно возможности ее включения. Но эти вопросы решают уже другие инстанции", - сказал он.

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По словам Буцьо, для восстановления подачи электроэнергии необходимо провести переговоры со стороной, которая принимает электроэнергию, относительно условий электроснабжения.

Напомним, 30 декабря в 20 километрах от Каховки Херсонской области рухнула электроопора ЛЭП "Каховская - Титан", подающая электроэнергию с материковой Украины в оккупированный Крым. В результате полуостров снова остался без света.

В полиции заявили, что предварительная причина падения опоры - взрыв.