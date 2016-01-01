Россия утвердила скидку на газ для Украины, предлагаемая цена - $212
19:36, 01 января 2016Энергетика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о размере пошлины при поставках газа из РФ в Украину до 31 марта включительно.
Российское правительство утвердило скидку на газ для Украины / Фото УНИАН
Об этом говорится в постановлении правительства РФ №1494 от 30 декабря 2015 года.
Документом определена формула, по которой будет вычисляться размер пошлины при поставках газа в Украину в первом квартале.
Если исходить из ранее объявленной информации, что контрактная цена газа на этот период составит 230 долларов за 1 тысячу кубометров, скидка к цене на газ составит 17,77 доллара, а сама цена - 212,23 доллара за 1 тысячу кубометров.
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