Россия утвердила скидку на газ для Украины, предлагаемая цена - $212

Об этом говорится в постановлении правительства РФ №1494 от 30 декабря 2015 года.

Документом определена формула, по которой будет вычисляться размер пошлины при поставках газа в Украину в первом квартале.

Если исходить из ранее объявленной информации, что контрактная цена газа на этот период составит 230 долларов за 1 тысячу кубометров, скидка к цене на газ составит 17,77 доллара, а сама цена - 212,23 доллара за 1 тысячу кубометров.

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