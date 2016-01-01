США начали экспорт нефти

Как сообщает Bloomberg, компания ConocoPhillips 31 декабря отправила танкер Theo T с грузом нефти и конденсата в Италию из Корпус-Кристи (штат Техас).

Груз предназначен для швейцарско-нидерландского трейдера Vitol.

Читайте такжеВ правительстве России допускают падение нефти до $20-25

Агентство отмечает, что в ближайшие дни намечена отправка ConocoPhillips для Vitol еще как минимум одного танкера из порта Хьюстон (штат Техас).

Напомним, 18 декабря президент США Барак Обама подписал проект бюджета на 2016 год, предусматривающий снятие запрета на экспорт сырой нефти из США, который действовал последние 40 лет.

Читайте такжеBloomberg: Саудовская Аравия принимает бюджет 2016 года, несмотря на падение цены на нефть