Иран впервые после отмены санкций продал нефть в Евросоюз

В Иране сообщили об окончательной отмене санкций, запрещавших европейцам покупать продукцию иранских нефтехимических предприятий.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Иранские нефтехимики впервые за пять лет получили деньги за свой товар через зарегистрированный в ЕС банк.

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По словам директора нефтехимической торговой компании Мехди Шариф Никнафса, его компания получила первый платеж на счет в одном из банков Испании.

Это первая поставка иранской нефти в ЕС после отмены санкций, длившихся пять лет, уточнил он.