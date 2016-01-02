В "Укрэнерго" объяснили, почему пока не намерены возобновлять подачу электричества в оккупированный Крым

Работы на ВЛ 220 Каховка-Титан полностью завершены, но сама линия не подключена к электроэнергии. Подача электроэнергии в оккупированный Крым прекращена.

Об этом сегодня, 2 января, заявил руководитель Херсонских магистральных электросетей компании "Укрэнерго" Игорь Боско, говорится на сайте Херсонской ОГА.

«1 января 2016 закончился контракт на поставку электроэнергии в временно оккупированный Крым, поэтому все дальнейшие действия должны решаться на уровне высшего руководства страны, свою работу мы выполнили, - отметил Игорь Боско. - Когда переговорные процессы между двумя сторонами завершатся, ремонтникам Укрэнерго понадобится меньше чем 2 часа чтобы подсоединить шлейфы для подачи электроэнергии».

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Сейчас два района Херсонской области - Каланчацкий и Чаплинский, которые питаются от 220 ПЛ «Каховка-Титан», подключены по резервной схеме по линиям 35 кВ Облэнерго.

Напомним, 30 декабря, ночью, в районе села Богдановка Каховского района в результате срабатывания системы релейной защиты было прервано поставки электроэнергии по линии 220 ПЛ «Каховка-Титан», в результате чего подача электроэнергии в АР Крым полностью приостановлена. По заключению экспертов, работавших на месте аварии - опору повреждено в результате взрыва.