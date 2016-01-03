В оккупированном Крыму в часы пик продолжаются веерные отключения

Об этом заявил глава регионального МЧС Сергей Шахов, передает РИА Новости.

"По состоянию на 18 часов 3 января суммарная генерация электроэнергии составила 931 мегаватт. Из них собственная генерация — 513 мегаватт, и Кубань-Крым (переток по энергомосту) — 417 мегаватт. В период пикового потребления проводятся веерные отключения согласно выделенным лимитам", - рассказал он.

Читайте такжеКрымчане готовы "потерпеть" перебои со светом – опрос по заказу ПутинаРанее УНИАН сообщал, что в некоторых районах аннексированного Крыма, в частности в Евпатории и Керчи, энергетики отключают котельные, поскольку лимиты подачи электроэнергии не выдерживаются.

Напомним, в ночь на 30 декабря была повреждена опора ЛЭП «Каховская-Титан» в Херсонской области, которая поставляла электричество в Крым.

1 января начальник управления информполитики "Укрэнерго" Зиновий Буцьо заявил, что электроопору полностью демонтировали и уже установили новую, которая готова к работе.