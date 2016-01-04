В оккупированной Керчи снизили объемы подачи тепла в жилые дома

Об этом сообщает Крым.Реалии.

В воскресенье на селекторном совещании так называемого "штаба по ликвидации последствий ЧС" глава оккупационной российской администрации Керчи Сергей Писарев подтвердил информацию о снижении объемов подачи теплоносителя котельными, но заверил, что уже к понедельнику ситуация нормализуется.

Оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов, в свою очередь, потребовал от местных властей не отключать потребителей от тепла.

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Тем временем в оккупированной Россией Керчи обнародовали новый график веерных отключений, согласно которому свет в жилых домах будут отключать, в среднем, на 2 – 4 часа в сутки. Среди неотключаемых объектов – котельные, больницы и поликлиники, водоканал и телецентр, колония и паромная переправа.

Отмечается, что малый бизнес обязали использовать только дизельные генераторы. Однако некоторые небольшие магазины стараются экономить и не включают их в дневное время. Между тем, многие кафе в воскресенье, 3 января, были закрыты.

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Промышленные предприятия, как ранее сообщалось, для снижения нагрузки отправили на каникулы до 10 января. На каникулах сейчас и школы.

По информации энергетиков, прибегать к отключениям приходится из-за превышения лимитов электроэнергии, выделенных Керчи, а это 42 мегаватта.

Ранее УНИАН сообщал, что в некоторых районах аннексированного Крыма, в частности в Евпатории и Керчи, энергетики отключают котельные, поскольку лимиты подачи электроэнергии не выдерживаются.

Напомним, в ночь на 30 декабря была повреждена опора ЛЭП «Каховская-Титан» в Херсонской области, которая поставляла электричество в Крым.

1 января начальник управления информполитики "Укрэнерго" Зиновий Буцьо заявил, что электроопору полностью демонтировали и уже установили новую, которая готова к работе.

"Стоит смонтированная новая опора, а вопрос включения решается в других инстанциях", - отметил он.

31 декабря 2015 года закончился срок действия контрактов на поставки Украиной электроэнергии в оккупированный Россией Крым, подписанных год назад. Новые соглашения не были заключены.