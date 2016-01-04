Нефть дорожает из-за конфликта Саудовской Аравии и Ирана

Мировые цены на нефть растут второй день подряд на фоне конфликта Саудовской Аравии и Ирана, пишет Bloomberg. Вечером в воскресенье Эр-Рияд объявил о разрыве дипотношений с Тегераном, это произошло на следующий день после погрома в саудовском посольстве.

Февральские фьючерсы на Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE начали резко расти вечером, 3 декабря, достигнув на максимуме отметки в $38,50/барр. За этим последовал небольшой отскок цен, стоимость котировок опустилась до $37,89/барр. Однако затем фьючерсы вновь стали расти и преодолели отметку в $38. Сегодня утром баррель североморской марки торговался на отметке $38,18/барр, что на 1,53% выше предыдущего закрытия.

Нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подорожала на 3,5%, на максимуме поднявшись до $38,38/барр. После коррекции цен стоимость котировок вновь начала расти. Утром WTI стоила $37,77/барр.

«Рынок может воспринять происходящее как дополнительные шаги к возможной долгосрочной эскалации конфликта между такими нефтедобывающими странами, как Саудовская Аравия и Иран», — цитирует Bloomberg Рика Спунера, главного аналитика CMC Markets в Сиднее.

Как отмечет Bloomberg, Саудовская Аравия и Иран занимают первое и пятое место соответственно по объемам добычи нефти среди стран, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В воскресенье глава МИД Саудовской Аравии объявил о разрыве дипотношений с Тегераном. Дипмиссию Ирана обязали покинуть страну в течение 48 часов. Это произошло после разгрома саудовского посольства в Тегеране уличными протестующими, передает РБК.

2 января МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, осужденных за причастность к терроризму. Среди казненных оказался и один из виднейших представителей шиитского меньшинства страны, шейх Нимр аль-Нимр, в 2012 году арестованный по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядков. Его казнь вызвала волну возмущения в шиитском мире, том числе в Иране.