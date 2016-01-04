Венесуэла прогнозирует нефть по $27 – требует внеочередного саммита ОПЕК
10:16, 04 января 2016Энергетика
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В настоящее время цены на нефть колеблются на уровне приблизительно $38 за баррель.
REUTERS
Власти Венесуэлы намерены потребовать проведения внеочередного саммита стран нефтедобывающего картеля ОПЕК с участием всех независимых производителей.
Об этом заявил министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино в интервью телеканалу Telesur, сообщает БЕЛТА.
В противном случае Венесуэла прогнозирует дальнейшее падение цен на нефть до уровня $27 за баррель, сказал Эулохио дель Пино.
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Министр подчеркнул, что совместные действия всех производителей необходимы для защиты справедливой цены на невозобновляемые источники энергии.
В настоящее время цены на нефть колеблются на уровне приблизительно $38 за баррель.
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