Венесуэла прогнозирует нефть по $27 – требует внеочередного саммита ОПЕК

Власти Венесуэлы намерены потребовать проведения внеочередного саммита стран нефтедобывающего картеля ОПЕК с участием всех независимых производителей.

Об этом заявил министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино в интервью телеканалу Telesur, сообщает БЕЛТА.

В противном случае Венесуэла прогнозирует дальнейшее падение цен на нефть до уровня $27 за баррель, сказал Эулохио дель Пино.

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Министр подчеркнул, что совместные действия всех производителей необходимы для защиты справедливой цены на невозобновляемые источники энергии.

В настоящее время цены на нефть колеблются на уровне приблизительно $38 за баррель.