Украина из-за морозов увеличила потребление газа: запасы сократились до 13,8 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 26 декабря по 2 января сократились на 4,6%, или на 663 млн кубометров, - до 13,752 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

По данным компании, среднесуточный объем отбора газа из подземных хранилищ с наступлением морозов увеличился вдвое, - до 125 млн куб. м.

Также Украина с 1 января 2016 года после наступления морозов на всей территории увеличила суточные объемы импорта газа из Словакии на 12,6%, - до 18,96 млн куб. м с 16,84 млн куб. м в предыдущий день, свидетельствуют данные компании Eustream.

Суточные объемы импорта газа из Словакии, по данным Eustream, 2 января составили 18,764 млн кубометров, 3 января – 18,788 млн куб. м, а заявка на 4 января – 18,781 млн куб. м.

По данным «Укртрансгаза», суточный отбор газа составляет порядка 125 млн куб. м, что на 50% выше показателей последней недели декабря.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогу 2015 года увеличила импорт природного газа из ЕС по сравнению с 2014 годом в два раза, - до 10,25 млрд кубометров с 5,1 млрд куб. м.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки российского газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, причиной отказа от российского топлива является его более высокая цена по сравнению с европейской.

До конца 2015 года "Газпром" установил стоимость газа для "Нафтогаза Украины" в 227 долл. за тысячу кубометров.

В 2016 году Украина рассчитывает закупать в случае необходимости российский газ по цене примерно 207-208 долл. за тысячу кубометров. Цена на газ из Европы в 2016 году ожидается на уровне 175-180 долл.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 декабря подписал постановление о размере пошлины при поставках газа из РФ в Украину до 31 марта включительно.

Документом определена формула, согласно которой будет исчисляться размер пошлины при поставках газа в Украину в первом квартале.

Если исходить из ранее объявленной информации, что контрактная цена газа на этот период составит 230 долларов за 1 тысячу кубометров, скидка к цене на газ составит 17,77 доллара, а сама цена - 212,23 доллара за 1 тысячу кубометров.