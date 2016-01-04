Транзит российского газа через Украину за год увеличился на 8%

Транзит российского газа через территорию Украины в Европейский Союз и Молдову за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 7,9%, до 67,1 млрд куб м, говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз».

По данным оператора, транзит российского газа в ЕС за отчетный период составил 64,2 млрд куб. м, в Молдову - 2,9 млрд куб. м.

"По итогам декабря 2015 транспортировка газа в страны Европы и Молдовы выросла на 57,4% (на 2,5 млрд куб. м) по сравнению с декабрем 2014 года - до 6,7 млрд куб. м", - отметили в "Укртрансгазе".

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» предложил «Газпрому» провести переговоры по стоимости услуг по транзиту российского газа в ЕС после того, как 29 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые правила ценообразования на данный вид услуг.

Однако согласно существующему контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом», по которому стороны спорят в Стокгольмском арбитраже, стоимость услуг по транзиту российского газа через Украину привязывается к цене на газ.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, ставка транзита в первом квартале 2015 года составляла 2,88 долл. за тыс. кубометров на каждые 100 км.

Как ожидается, новая система тарифообразования должна привести к удорожанию услуг Украины по транзиту российского газа в ЕС. Но из-за наличия спорного контракта, составленного согласно шведскому праву, цена транзита может быть изменена только по согласию сторон или решению Стокгольмского арбитража.

Справка УНИАН. Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.