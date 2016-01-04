Швейцарский банк UBS предсказал нефть по $30

Затоваренные рынки будут способствовать падению цен на нефть еще на 10% до уровней в районе $30/барр., заявил в интервью агентству Bloomberg руководитель отдела анализа сырьевых и валютных рынков UBS Wealth Management в Гонконге Доминик Шнайдер, передает РБК.

По словам аналитика, в первой половине 2016 года добыча нефти в США в годовом исчислении начнет сокращаться, а как только это произойдет, то рынок станет более комфортным, и цены могут стабилизироваться.

По оценке Шнайдера, нынешний рост цен, вызванный обострением отношений между Ираном и Саудовской Аравией, может продлиться неделю или две.

После казни саудитами шиитского проповедника за подстрекательство к беспорядкам, великий аятолла Хаменеи призвал «божественное возмездие» на головы саудовских правителей. Вслед за этим Эр-Рияд объявил о разрыве дипотношений с Тегераном и высылке иранской миссии из страны в течение двух дней.

В понедельник на электронных торгах лондонской биржи ICE февральские фьючерсы на поставки Brent выросли на максимуме до $38,50/барр. Но уже к средине дня нефть стоила $37,22/барр., что на 0,15% ниже цены закрытия.

Нефть дешевеет с лета 2014 года, и ее стоимость упала в 2015 году на 35%. Перенасыщение спроса в прошлом году усугубилось в связи с ростом запасов в американских нефтехранилищах более чем на 100 млн барр. и отказом ОПЕК от ограничений лимитов на добычу для защиты своей доли на рынке.