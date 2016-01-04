"Газпром" отказался от покупки туркменского газа

Российская компания ООО "Газпром экспорт" уведомила государственный концерн "Туркменгаз" о прекращении покупки туркменского природного газа, сообщает в понедельник пресс-служба туркменского госконцерна, передает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что "в основе такого решения лежит изменившаяся конъюнктура на международном газовом рынке, а также отдельные экономические и финансовые вопросы, возникшие у "Газпром экспорта".

"Туркменгаз", информируя о вышеизложенном, отмечает свою готовность к проведению переговоров с ООО "Газпром экспорт" по широкому комплексу вопросов, связанных с хозяйственными связями между двумя экономическими субъектами", — говорится в сообщении пресс-службы туркменского газового ведомства.

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До мирового экономического кризиса 2008 года Россия была основным покупателем туркменского природного газа. Тогда Туркменистан поставлял в Россию около 50 миллиардов кубических метров природного газа в год. Кризис сократил эти объемы до 10 миллиардов кубометров в год, а в 2015 году — до 4 миллиардов кубометров.