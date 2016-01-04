В Минэнергоугля рассказали, когда выплатят шахтерам долги по зарплате

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины будет рассчитываться с долгами по заработной плате перед работниками государственных угольных предприятий после утверждения программы погашения долгов.

Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в Facebook.

«Государственные угледобывающие предприятия, на которых есть задолженность по заработной плате, смогут получить помощь из госбюджета после подготовки и согласования соответствующих программ», - сообщают в министерстве.

По информации ведомства, в государственном бюджете на 2016 год заложена возможность использовать 500 млн грн на погашение долгов угледобывающих предприятий.

«Для этого необходимо в максимально сжатые сроки подготовить соответствующую документацию, работа над этим ведется с первых дней года… Как только соответствующая документация будет готова и согласована с другими ведомствами, средства начнут поступать на предприятия», - подчеркнули в Минэнергоугля, не уточняя сроки завершения подготовки документов.

Как отмечается в сообщении, средства на покрытие долгов перед работниками государственных шахт, добыча на которых является убыточной, уже второй год не финансируются из прямых дотаций.

Также в министерстве заявили, что единственным способом избежать проблем с появлением долгов перед шахтерами является повышение эффективности работы предприятий, увеличение добычи и выход на безубыточность их работы.

Ранее сообщалось, что шахтеры государственных угольных предприятий в декабре 2015 года выходили на митинги с требованием погасить задолженность по заработной плате.

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Как сообщал УНИАН, 11 декабря прошлого года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что полная неэффективность в угольной отрасли заставляет финансировать из бюджета проворовавшихся руководителей государственных шахт.

Справка УНИАН. В угольной отрасли Украины часто возникали различные скандалы, поскольку на дотациях бывшие руководители угольных предприятий, их владельцы и государственные чиновники незаконно получали доходы. Государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,1 млрд грн по сравнению с 11,9 млрд грн убытков за 2012 год.

Уголь с госшахт реализовывался через посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли. СМИ связывают этих посредников с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича. При цене тонны угля в 400 грн, после перепродажи через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 грн оседало в карманах окружения Януковича.

В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 млрд грн, однако из-за боевых действий на востоке Украины, где находятся большинство шахт, на дотации было выделено около 9 млрд грн.