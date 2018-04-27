Украинская энергетика: спасение в реформе

Развала украинской энергосистемы, чего на старте 2015 года опасались некоторые отечественные паникеры, так и не произошло. Энергетический сектор Украины в прошлом году продолжил меняться как под влиянием военной агрессии России на Донбассе, так и в результате реформ, реализация которых откладывалась последние два десятилетия.

Во многом 2015 год не был таким шокирующим для энергосистемы Украины, как предыдущий, когда страна, у которой коварный сосед вначале украл Крым, а затем – развязал войну в индустриальном Донбассе, впервые столкнулась с дефицитом многих видов энергоресурсов. Проблемы с поставками угля для нужд тепловых электростанций, провал приватизации энергетических активов и коррупция в госсекторе оставались неотъемлемой частью украинской энергетики на протяжении всего прошлого года. В то же время, Украина добилась значительных успехов в диверсификации поставок газа и ядерного топлива, а Верховная Рада приняла закон о рынке природного газа, который уже дал первые плоды.

Государство в 2015 году впервые отказалось от поддержки энергетического монстра - госкомпании «Нафтогаз Украины». Ценой этого стало повышение тарифов на газ для населения в 4 раза и 50% потребительская инфляция.

Также в прошлом году государство лишилось права устанавливать цены на газ для промышленности, после того как парламент принял закон о рыке природного газа. Как итог - цены на голубое топливо в этом сегменте рынка начали снижаться в результате конкурентной борьбы участников, где ключевую роль начал играть "Нафтогаз". Для населения пока осуществляется госрегулирование тарифов, но и здесь идут постепенные изменения.

Драматические события в ушедшем году развернулись с поставками угля дефицитных марок на украинские тепловые электростанции. В результате оккупации Россией части Донбасса поставки антрацита на отечественные ТЭС в течение прошлого года неоднократно замораживались, что ставило под угрозу бесперебойное электроснабжение страны.

Негатив усугубили провал приватизации энергогенерирующей госкомпании «Центрэнерго», на которую, казалось, уже появился европейский покупатель, и «трансформаторный скандал» вокруг госкомпании «Укрэнерго».

Газ больше не оружие

Украине в 2015 году удалось сломать державшуюся более двух десятилетий российскую газовую монополию на собственном рынке - доля «Газпрома» упала до 30% в общем объеме импорта углеводородов.

«Россия перестала быть газовым диктатором по отношению к Украине. Мы избавились от российской газовой наркотической зависимости», - заявил премьер-министр Арсений Яценюк, подводя итоги работы правительства за 2015 год.

С премьером сложно не согласиться, ведь Украина в прошлом году закупила рекордно низкие объемы газа у «Газпрома», а к концу года и вовсе отказалась от импорта российских углеводородов. По данным «Укртраснагаза», импорт российского газа в 2015 году упал более чем в два раза по сравнению с 2014 годом - до 6 млрд куб. м с 14,5 млрд куб. м. Вместе с тем, импорт газа из ЕС за прошедший год удвоился, превысив 10 млрд кубометров.

Бескомпромиссный ранее в ценовых вопросах российский энергетический гигант, потеряв возможность поставлять на украинский рынок значительные объемы газа на многие миллиарды долларов, теперь вынужден идти на переговоры с «Нафогазом» в надежде поправить свое финансовое положение в условиях снижения мировых цен на нефть.

Расширив свои возможности импорта газа европейским направлением, Украина больше не боится внезапного закрытия российского газового вентиля по команде Кремля. Хотя еще в 2014 году «Газпром» всячески пытался искусственно создать в Украине газовый голод, что являлось частью гибридной войны России против «непослушной» Украины.

Но решив вопрос с «Газпромом», Украина столкнулась с другой проблемой в газовом секторе – острой нехваткой денег на закупку импортного топлива. Кроме того, нашей стране пока не удалось создать всеобъемлющий рынок газа: значительная часть потребителей продолжают покупать газ по цене почти два раза ниже рыночной. Так, с 1 апреля 2015 года почти для трети населения был установлен рыночный тариф. Для остальных 70% цены были повышены до уровня 50% от рыночной.

Как результат, за 9 месяцев 2015 года «Нафтогаз» получил прибыль в 200 млн грн, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с убытком 42,2 млрд грн.

Далее последовала реформа самого рынка природного газа Украины. С 1 октября вступил в силу соответствующий закон, установивший новые правила игры, в том числе и для «Нафтогаза».

Изменения, в первую очередь, затронули рынок промышленных потребителей газа - государство больше не регулирует цены на газ в этом сегменте рынка.

В итоге, с 1 ноября «Нафтогаз» вышел на рынок с ценами на 2-13% ниже тех, по которым компания ранее была обязана продавать газ - до вступления в силу закона о рынке газа. Это превратило компанию в полноценного игрока на конкурентном рынке. Теперь государственный энергохолдинг также, как и частные газодобытчики и трейдеры, может продавать газ, отвоевывая утраченную ранее долю высокодоходного рынка. Финансовое положение компании в 2015 году настолько улучшилось, что в 2016 году госбюджет уже не будет ее дотировать.

Уголь раздора

Государство c начала 2015 года вступило в затяжной конфликт c крупнейшим в Украине частным энергохолдингом ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Обремененный долговой нагрузкой в 3 млрд долл. ДТЭК требовал от НКРЭКУ повышения тарифа на отпуск электроэнергии и увеличения стоимости закупки угля. Комиссия в ответ указывала на завышение компанией собственных затрат, не связанных с производством электроэнергии и тепла.

Кульминация конфликта власти и бизнесмена Ахметова наступила, когда энергоблоки тепловых электростанций начали останавливаться из-за отсутствия топлива.

По мнению министра энергетики Владимира Демчишина, ДТЭК специально не завозил уголь на склады своих ТЭС, которые вырабатывают около 70% электроэнергии в сегменте тепловой генерации. Министр с начала года не раз заявлял о монополизме компании Ахметова и высказывался за ее дробление.

«Было бы хорошо, если бы таких компаний как ДТЭК было несколько, но они были бы меньше, и конкурировали между собой», - сказал на одной из пресс-конференций Демчишин.

На фоне непрекращающегося конфликта власти и богатейшего гражданина Украины оставалась нерешенной проблема с запасами антрацита, которая с течением времени переросла в хронический голод половины тепловых электростанций. В условиях нехватки электроэнергии Украина несколько раз в 2015 году была вынуждена импортировать ее из России в обмен на стабильное энергоснабжение аннексированного Крыма.

К середине года ситуация накалилась до такой степени, что уголь не поступал как из оккупированного Донбасса, так и из ЮАР. Россия также блокировала поставки антрацита со своей территории.

За два месяца до начала отопительного сезона выяснилось, что Украине для прохождения зимнего периода необходимо иметь на складах порядка 2 млн тонн антрацитного угля. Отталкиваясь от минимальной стоимости угля этой марки из ЮАР в 65 долл. за тонну на эти цели нужно было потратить всего 130 млн долл. Это и была цена вопроса комфортной зимы для украинцев.

Но попытки правительства обеспечить дефицитным углем государственные электростанции завершались коррупционными скандалами, а компания ДТЭК не желала импортировать топливо из дальнего зарубежья, пытаясь вывезти его из оккупированных путинской Россией районов Донбасса. Шаги по налаживанию стабильных поставок угля из РФ также завершались неудачей.

По мере того, как столбик термометра приближался все ближе к нулю, Минэнергоугля и ДТЭК обретали шаткое перемирие и запасы угля на складах ТЭС начинали расти. ДТЭК стал вывозить уголь из Донбасса, а государственная «Центрэнерго» - закупать топливо в ЮАР.

Лишь под конец года поставки угля из Донбасса прервались на время энергоблокады крымскотатарскими активистами аннексированного Россией Крыма. Подорвав несколько опор линий электропередач, участники акции на несколько недель отрезали полуостров от электроснабжения. Это заставило оккупационные власти Крыма поторапливаться со строительством энергосообщения с территорией РФ через Керченский пролив. Параллельно тому, как решался вопрос энергоснабжения Крыма, поставки антрацита из Донбасса возобновлялись.

Но будущее угольных отношений Украины с неподконтрольным Донбассом также туманно, как и вопрос с энергоснабжением Крыма после 1 января 2016 года - контракт между Украиной и РФ на поставки электроэнергии на полуостров не продлен. В свою очередь пока не понятно, будет ли Кремль продолжать поддерживать боевиков на Донбассе, для которых одним из основных источников доходов является продажа угля Украине.

Ядерное топливо

Свыше 55% всей электроэнергии в Украине производится на атомных станциях, топливо для которых поставляет российская корпорация «Росатом».

С 2014 года государственная компания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, после длительного перерыва возобновила сотрудничество с американо-японской компанией Westinghouse. На протяжении двух лет ее топливо проходило опытную эксплуатацию на одном из блоков Южно-Украинской АЭС. Уже в 2016 году Украина планирует использовать его на трех энергоблоках. По словам министра энергетики Владимира Дечишина, речь идёт об энергоблоке №2 и №3 Южно-Украинской АЭС, а также блоке №5 Запорожской АЭС. В 2016 году Westinghouse поставит «Энергоатому» 5 топливных сборок из общего планируемого годового объема импорта в 13 штук. Таким образом, в 2016 году доля российского ядерного топлива сократится до 60% с нынешних 90%.

Украина буквально застыла в эпохе неэкономного использования ресурсов, оставаясь самой энергоемкой страной в Европе. Ключевой задачей властей продолжает оставаться радикальное сокращение сжигания традиционных видов топлива. Также государству необходимо разработать стратегию модернизации энергосистемы, запас прочности которой, заложенный еще в советское время, почти исчерпался. В свою очередь населению Украины, потребляющему газа уже больше, чем промышленность, нужно пересмотреть свое отношение к данному виду топлива, цена которого продолжит свой рост в будущем.

Артем Белоусов (УНИАН)