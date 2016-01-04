Потребление угля на ТЭС в январе-ноябре сократилось на 18%

Украинские теплоэлектростанции в январе-ноябре 2015 года снизили потребление угля по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 18,1% - до 26,061 миллиона тонн.

Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным министерства, в ноябре 2015 года потребление угля увеличилось по сравнению с ноябрем 2014 года на 1% - до 2,723 миллиона тонн.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года в Украине осуществлялись веерные отключения электроэнергии, которые были связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт. Для недопущения повторных отключений Украина приняла решение о временном импорте электроэнергии из России.

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Между тем, чрезвычайно высокие нагрузки отечественная энергосистема испытала и летом. В августе из-за аномально жаркого лета и продолжающегося дефицита угля для ТЭС Украина возобновила импорт электроэнергии, чтобы не допустить веерных отключений.