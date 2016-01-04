Иран ведет переговоры о поставках газа в Грузию

Тегеран ведет переговоры с Тбилиси о начале поставок природного газа Грузию через Армению, сообщает Прайм со ссылкой на представителя компании National Iranian Gas Company (NIGC) Али Резу Камели.

"Согласно договоренностям с Грузией, мы должны доставить газ на границу Армении, а Грузия получит его на своей границе с Арменией. При этом для заключения сделки план экспорта газа должен быть экономически выгодным для Грузии", - сообщил Камели.

Согласно информации телеканала, объемы поставок должны составить от 300 до 500 миллионов кубических футов (от 8,5 до 14,1 миллиона кубометров).

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Камели подчеркнул, что поставки в Грузию направлены "только на удовлетворение внутренних потребностей страны, а не для дальнейшей транспортировки его в страны ЕС".

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Представитель компании также отметил, что вопрос поставки иранского газа в Европу посредством газопровода не стоит на повестке дня, так как в ЕС предпочтительнее поставки сжиженного природного газа.